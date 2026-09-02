Đề xuất mở rộng quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh lên quy mô 4 làn xe với 3.700 tỷ đồng

ANTD.VN -Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng một số đoạn trên QL1 qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, dự án mở rộng một số đoạn trên QL1 qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gồm tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ), từ Km 0+000 đến Km 16+326, dài hơn 16km và tuyến tránh thị xã Kỳ Anh (cũ), từ Km 560+830 đến Km 589+660, dài khoảng gần 29km. Tổng chiều dài hai đoạn tuyến hơn 45km.

Theo phương án được đề xuất, mặt cắt ngang tuyến chính rộng khoảng 20,5m, gồm 4 làn xe cơ giới, mỗi làn rộng 3,5m, cùng dải phân cách, dải an toàn và lề gia cố. Hướng tuyến cơ bản giữ nguyên theo QL1 hiện hữu nhằm tận dụng kết cấu hạ tầng và hạn chế phát sinh giải phóng mặt bằng.

Đáng chú ý, phương án đầu tư được lựa chọn trên cơ sở vừa tính đến quy hoạch phát triển của địa phương, vừa căn cứ nhu cầu vận tải dự báo. Hai đoạn tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng và đường phố chính thứ yếu, với tốc độ thiết kế 60-80km/h.

Quốc lộ 1 qua địa bàn Hà Tĩnh được đề xuất mở rộng

Dự án dự kiến xây dựng mới 19 đơn nguyên cầu trên hai đoạn tuyến, gồm 6 đơn nguyên trên tuyến tránh TP Hà Tĩnh và 13 đơn nguyên trên tuyến tránh thị xã Kỳ Anh. Một số nút giao được tổ chức đồng mức, điều khiển bằng đèn tín hiệu; riêng cuối tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh sẽ xây dựng nút giao khác mức với QL12C đoạn qua Khu kinh tế Vũng Áng.

Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 3.700 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị tách phần giải phóng mặt bằng, tái định cư thành các tiểu dự án và giao địa phương làm chủ đầu tư để triển khai thực hiện.

Theo kế hoạch được nêu trong hồ sơ, chủ trương đầu tư dự kiến được phê duyệt trong quý III/2026, dự án đầu tư và thiết kế được thực hiện trong năm 2027, khởi công năm 2027 và hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2030.

Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá việc mở rộng các đoạn tuyến sẽ giúp giảm ùn tắc, hạn chế xung đột giao thông tại các nút giao và khu vực đông dân cư, đồng thời tăng cường kết nối QL1 với cao tốc, đường ven biển, các khu công nghiệp, khu kinh tế và các đầu mối giao thông quan trọng.

Dự án cũng được kỳ vọng giảm chi phí vận tải, thời gian lưu thông, nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giao thương hàng hóa.

Đánh giá sơ bộ của hồ sơ cho thấy dự án có hiệu quả kinh tế - xã hội, với các lợi ích chính đến từ tiết kiệm chi phí vận hành, giảm chi phí vận chuyển, tiết kiệm thời gian đi lại và giảm chi phí do tai nạn giao thông. Các lợi ích rộng hơn như nâng cao năng lực vận tải, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực cũng được xác định là những tác động tích cực của dự án.