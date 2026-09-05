Sẽ khởi công xây dựng 5 dự án giao thông lớn trong những tháng cuối năm

ANTD.VN - Theo Bộ Xây dựng, từ nay đến cuối năm 2026, Bộ sẽ khởi công xây dựng 5 dự án giao thông lớn còn lại như cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng; Đường Vành đai 4 TP.HCM; Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hòa Lạc - Hòa Bình.

Theo ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, theo kế hoạch, năm 2026 có 10 dự án dự kiến khởi công do Bộ Xây dựng và địa phương làm cơ quan chủ quản.

Đến nay, có 5/10 dự án đã khởi công, gồm: Cầu Ninh Cường; Dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện; Hoàn thiện hầm Cù Mông; Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy (tỉnh Nghệ An).

Còn 5/10 dự án đang tích cực triển khai để khởi công theo kế hoạch, gồm: Dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam; Dự án 3 tuyến quốc lộ (53, 62, Nam Sông Hậu) tại Đồng bằng sông Cửu Long; cao tốc Bắc Kạn - cao Bằng; Đường vành đai 4 TP.HCM; Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hòa Lạc - Hòa Bình.

Dự án mở rộng đường Hoà Lạc- Hoà Bình sẽ được Bộ Xây dựng triển khai trong năm 2026

Cùng với các dự án khởi công, năm 2026, có 34 dự án/dự án thành phần (DATP) cũng được lên kế hoạch hoàn thành, gồm: 24 dự án/DATP do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản, 10 dự án/DATP do địa phương làm cơ quan chủ quản.

Đến nay, có 11/32 dự án/DATP đã hoàn thành, gồm: Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (DATP1, 2, 3); Tuyến tránh TP Cao Bằng; Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc; Tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; Nâng cấp QL8C; Đường tránh phía Đông TP Đông Hà; DATP 1 đoạn tránh TX Ba Đồn thuộc dự án QL12A; Cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Nội - Vinh; Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh - Nha Trang.

Có 23 dự án/DATP đang triển khai thi công. Trong đó, một số chủ đầu tư cần lưu ý đẩy nhanh tiến độ được giao như: Ban QLDA 2 (3 dự án); Ban QLDA 7 (1 dự án); Ban QLDA 85 (2 dự án); Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (2 dự án); Ban QLDA Đường sắt có (1 dự án); Ban QLDA Hàng Hải và Đường thủy (1 dự án); Ban QLDA Mỹ Thuận (1 dự án); Cục Đường bộ Việt Nam (2 dự án).

"Ngoài một số nguyên nhân khách quan do công tác GPMB chậm, thiếu hụt nguồn vật liệu xây dựng, giá nhiên liệu thời gian vừa qua tăng đột biến dẫn đến nhà thầu thi công cầm chừng, nguyên nhân chủ quan do các chủ đầu tư/Ban QLDA chưa chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương để giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ GPMB, chưa quyết liệt đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu tổ chức thi công, chậm trễ trong việc thực hiện các thủ tục điều chuyển khối lượng, thay thế một số nhà thầu chậm tiến độ", nội dung báo cáo chỉ rõ.