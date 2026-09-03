Thiết bị bay không người lái xuất hiện gần Cát Bi, nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng

ANTD.VN -Tối 2/9, một thiết bị bay không người lái UAV được phát hiện gần sân bay Cát Bi đã ảnh hưởng nhiều chuyến bay, một chuyến phải chuyển hướng hạ cánh ở Nội Bài.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thông tin, vào tối qua 2/9, hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) bị ảnh hưởng sau khi lực lượng chức năng phát hiện một vật thể bay phát sáng, nghi là thiết bị bay không người lái (UAV), tại khu vực gần sân bay.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát tiếp cận Cát Bi, lúc 19h23 ngày 2/9, kíp trực nhận được thông tin từ lực lượng quân đội về một vật thể bay phát sáng ở vị trí cách Trung tâm khoảng 8 km, về phía sân bay Cát Bi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, kíp trực đã thông báo cho các lực lượng liên quan, trong đó có Tổ công tác an toàn đường cất hạ cánh; đồng thời triển khai phương án điều hành phù hợp để bảo đảm an toàn hoạt động bay.

Kíp trực tại Đài Kiểm soát Cát Bi tập trung theo dõi, điều hành hoạt động bay trong tình huống phát hiện vật thể bay nghi UAV gần khu vực sân bay

Tại thời điểm xảy ra sự việc, 3 chuyến bay tại Cát Bi phải điều chỉnh phương án khai thác. Hai chuyến bay đến Cát Bi được điều hành bay chờ tại điểm bay chờ HODOL; sau đó, các tổ bay đề nghị chuyển hướng hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Một chuyến bay chuẩn bị khởi hành từ Cát Bi phải chờ tại sân đỗ.

Sự xuất hiện của vật thể bay tại khu vực có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động cất cánh, hạ cánh tiềm ẩn nguy cơ đối với an toàn bay. Các đơn vị quản lý bay đã chủ động phối hợp, theo dõi tình hình và thực hiện biện pháp điều hành phù hợp để bảo đảm an toàn cho tàu bay.

Sự việc tại Cát Bi một lần nữa cho thấy UAV, flycam và các vật thể bay khác hoạt động gần khu vực cảng hàng không khi chưa được phép có thể gây gián đoạn khai thác và tiềm ẩn nguy cơ đối với an toàn bay, đặc biệt tại khu vực đường cất hạ cánh và vùng lân cận sân bay.

Khi xuất hiện nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bay, hoạt động cất cánh, hạ cánh có thể phải tạm thời hạn chế hoặc điều chỉnh; tàu bay có thể phải bay chờ, thay đổi đường bay hoặc chuyển hướng hạ cánh.

VATM xác định an toàn hoạt động bay luôn là ưu tiên cao nhất. Khi tiếp nhận thông tin về UAV hoặc vật thể bay chưa xác định có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động bay, các cơ sở điều hành bay tăng cường theo dõi, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và chủ động áp dụng phương án điều hành phù hợp. Hoạt động khai thác chỉ được tổ chức trở lại bình thường khi các điều kiện an toàn được bảo đảm.

Trước đó, vào lúc 22h23' ngày 7/6, trong quá trình hạ cánh, phi công Vietnam Airlines chặng TP.HCM-Hải Phòng đã phát hiện UAV drone phát sáng đèn xanh đỏ liên tục nhấp nháy, độ cao khoảng 200-300 feet gần đường cất, hạ cánh.

Ngay lập tức, sân bay quốc tế Cát Bi đã phối hợp với các cơ quan công an, quân đội, các cơ quan trong ngành hàng không truy vết vật thể.

Đến 23h54, đại diện Ban Chỉ huy quân sự phường Hải An (TP Hải Phòng) xác định UAV là diều sáo gắn đèn.