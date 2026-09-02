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Công an TP Hà Nội giới thiệu giải pháp báo cháy thông minh T8-BC1

TN

ANTD.VN - Phần lớn các vụ hỏa hoạn nguy hiểm thường xảy ra lúc nửa đêm, khi người dân đang ngủ sâu nên rất khó phát hiện kịp thời. Nhằm giúp các hộ gia đình chủ động bảo vệ tính mạng và tài sản, Công an TP Hà Nội chính thức giới thiệu Giải pháp báo cháy thông minh T8-BC1. Sản phẩm do Công ty TNHH MTV Tháng 8 (CATP Hà Nội) phối hợp cùng Trường Đại học PCCC nghiên cứu, chế tạo và đã được cấp kiểm định PCCC chính thức. Thiết bị giúp phát hiện sự cố sớm và phát cảnh báo tức thời, hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ.

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