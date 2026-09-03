Cách nhận lương hưu và trợ cấp qua VNeID từ ngày 28/9

ANTD.VN - Từ ngày 28/9, người dân có thể nhận lương hưu và trợ cấp an sinh xã hội qua ứng dụng VNeID theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia.

Người dân được chủ động tích hợp 1 trong 3 loại hình: tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động. Tài khoản này phải chính chủ và trùng khớp thông tin định danh nhằm bảo đảm tiền đến đúng người thụ hưởng, hạn chế rủi ro gian lận.

Quy định áp dụng cho các khoản chi từ ngân sách nhà nước, đồng thời khuyến khích áp dụng với các nguồn hỗ trợ từ thiện hợp pháp khác.

Chính sách được triển khai linh hoạt, không bắt buộc người dân phải chuyển đổi ngay. Trường hợp chưa tạo tài khoản trên VNeID vẫn nhận chi trả qua phương thức hiện hành, bảo đảm không ảnh hưởng đến quyền lợi người thụ hưởng.