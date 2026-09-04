Cơ hội hợp tác doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc trong các lĩnh vực Xây dựng, hạ tầng và Smảt City

ANTD.VN -Ngày 30/09/2026 tại Lotte Hotel Hanoi, doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng, hạ tầng, giao thông, đô thị thông minh, BIM/GIS, vật liệu, năng lượng và môi trường sẽ có cơ hội gặp trực tiếp 1:1 với 31 doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc để trao đổi nhu cầu dự án, tìm kiếm công nghệ, đối tác phân phối và cơ hội hợp tác tại thị trường Việt Nam.

Chương trình được chủ quản bởi KICT – Viện Công nghệ Xây dựng và Kỹ thuật Công trình Hàn Quốc và KAIA – Cơ quan Phát triển Công nghệ Hạ tầng Hàn Quốc.

Đặc biệt, Buyer Việt Nam được tham gia B2B Matching 1:1 hoàn toàn miễn phí, có thể lựa chọn trước nhóm công nghệ quan tâm và được Ban Tổ chức sắp xếp lịch gặp với doanh nghiệp Hàn Quốc phù hợp.

Kết nối trực tiếp công nghệ Hàn Quốc với nhu cầu của doanh nghiệp Việt Nam

Trong bối cảnh ngành xây dựng và hạ tầng tại Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển công trình xanh, giao thông thông minh và ứng dụng AI, nhu cầu tìm kiếm các giải pháp công nghệ có khả năng triển khai thực tế ngày càng tăng.

Sự kiện B2B ngày 30/09 được tổ chức nhằm tạo một kênh kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc.

Thay vì chỉ tham quan hoặc nghe giới thiệu sản phẩm, doanh nghiệp Việt Nam có thể đăng ký nhu cầu trước, lựa chọn công nghệ quan tâm và gặp trực tiếp từng doanh nghiệp Hàn Quốc theo hình thức B2B 1:1.

Hai bên có thể trao đổi cụ thể về dự án, thông số và khả năng ứng dụng công nghệ, nhập khẩu – phân phối, hợp tác kinh doanh, triển khai thử nghiệm, chuyển giao công nghệ hoặc phát triển thị trường tại Việt Nam.

31 doanh nghiệp Hàn Quốc với nhiều công nghệ chuyên sâu

Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia chương trình mang đến các công nghệ trải rộng từ xây dựng, vật liệu và hạ tầng truyền thống đến AI, IoT, BIM, Digital Twin và Smart City.

Xây dựng – Vật liệu – Công nghệ thi công:

Vật liệu xây dựng tuần hoàn giảm carbon, gạch thấm nước, vật liệu từ nhựa tái chế, ván khuôn leo cho công trình cao tầng, công nghệ gia cố nền đất, hệ thống vỏ bao che thông minh và các loại vật liệu đa chức năng thân thiện với môi trường.

Hạ tầng – Cầu đường – An toàn công trình:

IoT quan trắc và bảo trì cầu, AI phát hiện vết nứt và khuyết tật hạ tầng, công nghệ giám sát nguy cơ sập cầu, cảnh báo sạt lở, dữ liệu không gian ngầm và các giải pháp hỗ trợ kiểm tra, quản lý, bảo trì công trình giao thông.

Smart City – Giao thông thông minh – IoT:

Nền tảng Smart ID, AIoT cho đô thị và tòa nhà thông minh, công nghệ giám sát và xử lý vi phạm giao thông, giải pháp an toàn người đi bộ, công nghệ định vị GNSS cho môi trường trong nhà, bãi đỗ xe, đường hầm và không gian ngầm.

AI – BIM – Digital Twin – PropTech:

Digital Twin 3D, AI phân tích không gian và quy hoạch đô thị, Engineering IT, BIM, AI kiểm tra khuyết tật công trình, tự động hóa thiết kế kiến trúc, tạo dữ liệu CAD và các nền tảng quản lý – bảo trì công trình dựa trên dữ liệu.

Các công nghệ hướng tới số hóa toàn bộ vòng đời công trình từ thiết kế – thi công – kiểm tra – vận hành đến bảo trì.

An ninh – An toàn lao động:

Máy soi an ninh tia X ứng dụng AI và các giải pháp AIoT hỗ trợ giám sát an toàn người lao động tại công trường, nhà máy và môi trường công nghiệp.

Năng lượng – Môi trường – Hạ tầng đô thị:

Microinverter năng lượng mặt trời, AI và Digital Twin tối ưu hiệu suất năng lượng công trình, cửa sổ kiểm soát bức xạ mặt trời, vật liệu xanh và giải pháp thông minh phát hiện rò rỉ hệ thống đường ống cấp nước.

Doanh nghiệp Việt Nam nào nên tham gia?

Chương trình đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp tại Hà Nội và khu vực phía Bắc đang:

● Tìm kiếm công nghệ mới cho dự án xây dựng, hạ tầng hoặc đô thị đang triển khai;

● Tìm nhà cung cấp, nhà sản xuất hoặc đối tác công nghệ Hàn Quốc;

● Có nhu cầu nhập khẩu, phân phối hoặc trở thành đối tác phát triển thị trường tại Việt Nam;

● Tìm giải pháp BIM, GIS, AI, IoT, Digital Twin, Smart City, ITS;

● Tìm kiếm vật liệu xây dựng mới, công nghệ thi công, thiết bị và giải pháp công trình xanh;

● Có nhu cầu về quản lý năng lượng, cấp thoát nước, Facility Management và hạ tầng đô thị;

● Quan tâm đến pilot, chuyển giao công nghệ hoặc hợp tác triển khai dự án với doanh nghiệp Hàn Quốc.

Buyer được chủ động lựa chọn đối tác trước khi gặp

Một trong những điểm khác biệt của chương trình là doanh nghiệp Việt Nam không cần gặp ngẫu nhiên toàn bộ 31 doanh nghiệp Hàn Quốc.

Khi đăng ký, Buyer có thể cung cấp thông tin về lĩnh vực hoạt động, công nghệ đang quan tâm và nhu cầu hợp tác. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức sẽ thực hiện B2B Matching, lựa chọn doanh nghiệp Hàn Quốc có giải pháp phù hợp và xác nhận lịch gặp trước sự kiện.

Quy trình tham gia gồm:

Đăng ký → Lựa chọn công nghệ/doanh nghiệp quan tâm → Ban Tổ chức thực hiện matching → Xác nhận lịch hẹn → Gặp trực tiếp B2B 1:1 tại Hà Nội.

Qua đó, mỗi cuộc gặp tập trung vào nhu cầu thực tế của doanh nghiệp thay vì chỉ dừng ở việc giới thiệu sản phẩm.

Đăng ký B2B 1:1 miễn phí

Thời gian: Ngày 30/09/2026 | 9:00- 17:00

Địa điểm: Lotte Hotel Hanoi – Phố Liễu Giai, Hà Nội

Sảnh: Crystal

Hình thức: B2B Matching 1:1 theo lịch hẹn

Quy mô: 31 doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc

Phí tham dự dành cho Buyer Việt Nam: MIỄN PHÍ

Đầu mối hỗ trợ tại Việt Nam: SINASEAN VIỆT NAM

Doanh nghiệp quan tâm vui lòng đăng ký, lựa chọn lĩnh vực/công nghệ và mô tả nhu cầu hợp tác. Ban Tổ chức sẽ thực hiện matching và xác nhận lịch B2B 1:1 với doanh nghiệp Hàn Quốc phù hợp.

ĐĂNG KÝ B2B 1:1:

https://forms.gle/NMpqSmgunUw3eBgD9

Website: www.sinasean.com>

Hotline:

Ms. Crystal: 0862 686 761

Ms. Hana: 0686 281 081

Ms. Jenny: 0862 678 802

Số lượng lịch B2B 1:1 có giới hạn. Doanh nghiệp đang có dự án, nhu cầu tìm kiếm công nghệ, nhập khẩu – phân phối hoặc mong muốn hợp tác với đối tác Hàn Quốc được khuyến khích đăng ký sớm để ưu tiên matching.