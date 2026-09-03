Kiến nghị xử phạt 10 trường hợp trông giữ xe sai quy định dịp nghỉ Lễ Quốc khánh

ANTD.VN -Trong những ngày nghỉ Lễ Quốc khánh trên địa bàn Hà Nội, lực lượng chức năng đã phối hợp, kiến nghị xử lý 10 trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép, với tổng số tiền phạt 120 triệu đồng.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện tại các khu vui chơi, khu du lịch, di tích lịch sử và những nơi tập trung đông người nhằm bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Trong thời gian từ 17h ngày 31/8 đến 16h ngày 2/9, Hà Nội có 592 điểm được cấp phép trông giữ phương tiện. Trong đó, Sở Xây dựng cấp giấy phép tạm thời sử dụng lòng đường tại 206 điểm; UBND các phường, xã cấp phép 386 điểm theo phân cấp.

Đáng chú ý, để phục vụ người dân và du khách trong dịp lễ, thành phố tổ chức trông giữ phương tiện miễn phí tại 31 điểm, 1 bến xe (Bến xe Yên Nghĩa) và 1 ga đường sắt trên cao (ga Nhổn) từ 17h ngày 31/8 đến hết ngày 2/9.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra, kiến nghị xử lý 10 trường hợp trông xe sai quy định trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh (ảnh minh hoạ)

Qua kiểm tra tại 33 địa điểm trông giữ xe miễn phí, lực lượng chức năng ghi nhận các điểm đều niêm yết biển "Điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ 2/9", không phát hiện tình trạng thu tiền trông giữ xe. Các lực lượng làm nhiệm vụ và nhân viên trông giữ xe được bố trí hướng dẫn người dân sắp xếp phương tiện, bảo đảm an toàn.

Từ 17h ngày 31/8 đến 16h ngày 2/9, các điểm trông giữ miễn phí đã phục vụ 18.601 lượt phương tiện, gồm 17.284 lượt xe máy và 1.317 lượt ô tô.

Bên cạnh các điểm miễn phí, Phòng Kiểm tra phối hợp với PC06 và Công an các phường kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện tại các khu vực khác. Qua kiểm tra, cơ bản các đơn vị chấp hành quy định về diện tích, biển báo, niêm yết giá và tổ chức thu giá trông giữ xe theo quy định.

Tuy nhiên, vẫn phát hiện một số trường hợp sử dụng quá diện tích được cấp phép, trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép và thu cao hơn mức quy định.

Kết quả, lực lượng chức năng đã phối hợp, kiến nghị xử lý 10 trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép, với tổng số tiền phạt 120 triệu đồng; 1 trường hợp thu tiền cao hơn giá quy định, bị phạt 7,5 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt là 127,5 triệu đồng.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, các điểm trông giữ xe miễn phí được triển khai đúng thời gian, có biển hướng dẫn, bố trí nhân viên hỗ trợ người dân. Công tác phòng cháy, chữa cháy và an ninh trật tự được bảo đảm, không xảy ra mất tài sản tại các điểm nhận trông giữ xe miễn phí. Đặc biệt, không xảy ra ùn tắc giao thông tại đường ra vào các điểm trông giữ.

Tuy nhiên, tại khu vực Công viên Thủ Lệ, phường Ngọc Hà và một số khu vui chơi vẫn xuất hiện tình trạng một số cá nhân chèo kéo, tự nhận trông giữ xe máy trái phép tại khuôn viên nhà dân ven đường. Phòng Kiểm tra đã phối hợp với công an phường kiểm tra, xử lý và yêu cầu chấm dứt vi phạm.