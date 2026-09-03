Đề xuất mở rộng đường Hồ Chí Minh qua Quảng Trị kết nối với cửa khẩu La Lay

ANTD.VN -Đường Hồ Chí Minh qua Quảng Trị được đề xuất nâng cấp, mở rộng để kết nối với cửa khẩu quốc tế La Lay bằng vốn ngân sách Nhà nước.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng hơn 24km đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Quảng Trị, với tổng mức đầu tư khoảng 629 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công quý III/2027 và hoàn thành năm 2029.

Đoạn tuyến được đề xuất đầu tư từ Km 281+000 - Km 305+400, nối với QL15D tại khu vực xã Tà Rụt và xã La Lay. Tuyến đường sẽ được nâng cấp lên tiêu chuẩn đường ô tô cấp III miền núi, vận tốc thiết kế 60km/h, quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 9m.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đây là đoạn tuyến có vai trò quan trọng trong kết nối cửa khẩu quốc tế La Lay với hệ thống cảng biển miền Trung, đặc biệt khi QL15D La Lay - Mỹ Thủy được đầu tư.

Đề xuất nâng cấp đường Hồ Chí Minh qua Quảng Trị bằng vốn ngân sách Nhà nước

Hiện đoạn đường này là tuyến chính phục vụ vận chuyển hàng hóa, trong đó có than đá từ Lào qua cửa khẩu La Lay đến các cảng biển Việt Nam. Lưu lượng khoảng 300-350 lượt xe/ngày, có thời điểm vượt 400 lượt xe tải, container/ngày, khiến mặt đường xuống cấp.

Dự án sẽ tận dụng tối đa nền đường và mặt đường hiện hữu, đồng thời xây mới 6 cầu tại các vị trí cầu hẹp, hạn chế tải trọng hoặc nằm trên đoạn cải tuyến, với tổng chiều dài khoảng 345m. Hệ thống thoát nước, phòng hộ và các nút giao cũng được đầu tư đồng bộ.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ 629 tỷ đồng, trong đó khoảng 433 tỷ đồng dành cho xây dựng và 47 tỷ đồng giải phóng mặt bằng.

Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá việc mở rộng đoạn tuyến sẽ giúp tăng năng lực vận tải, cải thiện điều kiện lưu thông, giảm nguy cơ mất an toàn giao thông, đồng thời rút ngắn thời gian và giảm chi phí vận chuyển hàng hóa trên hành lang từ La Lay đến các cảng biển miền Trung.

Theo kế hoạch, công tác chuẩn bị đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2026-2027, thi công khoảng 30 tháng và đưa công trình vào khai thác trong năm 2029.