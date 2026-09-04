Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La: Chuyển đổi số để đáp ứng sự hài lòng của người bệnh

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và mua sắm, đấu thầu, bệnh viện vẫn nỗ lực duy trì hoạt động, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La hiện có quy mô 750 giường bệnh, xếp hạng I, với 34 khoa, phòng và 1 trung tâm. Số người làm việc được giao năm 2026 là 781 người, trong khi nhân lực hiện có đến ngày 30/6/2026 là 572 người, gồm 503 biên chế và 69 lao động hợp đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, bệnh viện đã triển khai hơn 5.956 dịch vụ trên tổng số 8.436 dịch vụ được phê duyệt, đạt 70,6%, trong đó hơn 1.300 dịch vụ được thực hiện thường xuyên. Tổng số lượt khám bệnh đạt 97.306 lượt, tương đương 48,5% chỉ tiêu năm; số bệnh nhân điều trị nội trú đạt 20.249 người, bằng 50,2% kế hoạch. Tổng số ngày điều trị nội trú đạt 129.006 ngày, tương đương 46,7% kế hoạch năm.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La triển khai thành công phẫu thuật nội soi cắt thùy tuyến giáp qua đường miệng

Các hoạt động xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và kỹ thuật chuyên môn tiếp tục được duy trì. Bệnh viện thực hiện 537.610 lượt xét nghiệm; 30.103 lượt chụp X-quang; 12.142 lượt chụp cắt lớp; 43.269 lượt siêu âm; 2.297 lượt cộng hưởng từ và 6.155 lượt nội soi. Tổng số ca phẫu thuật đạt 4.038 ca, cùng 56.729 lượt thủ thuật.

Hệ thống DSA (Chụp mạch số hóa xóa nền - Digital Subtraction Angiography) - kỹ thuật hình ảnh y tế kết hợp tia X và máy vi tính để tái hiện rõ nét hệ thống mạch máu trong cơ thể tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La



Công tác phòng, chống dịch được chủ động triển khai. Bệnh viện kiện toàn Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn và Đội Cấp cứu lưu động; duy trì nghiêm quy trình đón tiếp, sàng lọc, phân luồng, cách ly người bệnh; tăng cường giám sát tại các khoa trọng điểm. Công tác vệ sinh tay, sử dụng phương tiện phòng hộ, khử khuẩn môi trường và quản lý chất thải y tế được thực hiện theo quy định.

Cùng với chuyên môn, hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến được chú trọng. Bệnh viện phối hợp tổ chức 8 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho 378 học viên; mở 10 lớp đào tạo cho tuyến dưới; đào tạo thực hành cấp Giấy phép hành nghề cho 32 học viên và cử 30 cán bộ tham gia 9 lớp đào tạo chuyên môn. Đơn vị cũng xét trình 52 đề cương nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và có một đề tài cấp tỉnh được phê duyệt.

Công tác cải tiến chất lượng ghi nhận kết quả tích cực. Bệnh viện áp dụng đánh giá 79/83 tiêu chí, đạt 95%; điểm trung bình chung đạt 3,62, cao hơn mức 3,46 của năm 2024. Đáng chú ý, mức hài lòng chung của người bệnh nội trú đạt 98,5%, ngoại trú đạt 98% và nhân viên y tế đạt 97,5%.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, tháo gỡ khó khăn

Chuyển đổi số tiếp tục là một trong những điểm nhấn của bệnh viện. Hệ thống công nghệ thông tin gồm mạng LAN, đường truyền cáp quang, 2 máy chủ và gần 300 máy trạm, cùng các thiết bị hỗ trợ phục vụ khám chữa bệnh. Bệnh án điện tử được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng hồ sơ bệnh án và liên thông dữ liệu khám chữa bệnh với hệ thống giám định bảo hiểm y tế. Bệnh viện tiếp tục triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, bổ sung thiết bị đầu cuối, nâng cấp phòng máy chủ và đã đạt tiêu chuẩn an toàn thông tin mức độ 2.

Bên cạnh kết quả đạt được, bệnh viện còn đối mặt với nhiều khó khăn. Một số hạng mục cơ sở hạ tầng bắt đầu xuống cấp; hệ thống điện dự phòng chưa đáp ứng yêu cầu. Trang thiết bị y tế hiện đại, công nghệ cao còn thiếu. Máy chủ dự phòng đã cũ trong khi dung lượng dữ liệu ngày càng lớn, nhất là khi bệnh viện triển khai bệnh án điện tử và thí điểm mô hình bệnh viện thông minh. Khó khăn trong mua sắm, đấu thầu cũng ảnh hưởng đến việc đầu tư công nghệ thông tin và bảo đảm trang thiết bị, vật tư tiêu hao.

Bệnh viện Nhi Trung ương hỗ trợ chuyên môn, trao tặng trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La

Nguồn nhân lực tiếp tục là vấn đề cần quan tâm khi bệnh viện còn thiếu đội ngũ chuyên khoa sâu, thiếu nhân lực theo yêu cầu chuyên môn và điều dưỡng trình độ đại học ở một số dịch vụ kỹ thuật. Việc duy trì hai cơ sở làm gia tăng áp lực về nhân lực. Những thay đổi về quy định thanh toán bảo hiểm y tế, chuẩn dữ liệu và yêu cầu chuyên môn cũng gây khó khăn cho công tác khám chữa bệnh và thanh quyết toán.

Trong 6 tháng cuối năm, bệnh viện đặt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu được giao, tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn và lấy người bệnh làm trung tâm. Các khoa, phòng sẽ rà soát chỉ tiêu, xác định nguyên nhân và giải pháp khắc phục; đẩy mạnh kỹ thuật mới, đặc biệt là kỹ thuật can thiệp tim mạch; hoàn thiện quy trình chuyên môn, quản lý rủi ro và kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Đồng thời, bệnh viện tiếp tục hoàn thiện bệnh án điện tử, tăng thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán, điều trị, nhất là trong chẩn đoán hình ảnh và ung bướu; bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Đơn vị cũng đặt mục tiêu hoàn thành cấp phép cơ sở 2, tiếp tục đầu tư mua sắm trang thiết bị, đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và xây dựng khung năng lực cho từng vị trí việc làm.

Với những kết quả đạt được trong nửa đầu năm 2026 và các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đang từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, hiện đại hóa công tác quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới xây dựng môi trường khám chữa bệnh an toàn, thân thiện, hiện đại và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.