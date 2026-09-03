Hai tuyến tàu điện của Hà Nội phục vụ miễn phí gần 410.000 lượt khách trong 5 ngày nghỉ lễ

ANTD.VN - Trong 5 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh, 2 tuyến tàu điện của Hà Nội đã phục vụ gần 410.000 lượt khách đi lại, đáp ứng nhu cầu lớn của nhân dân.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết, thực hiện chủ trương của UBND TP. Hà Nội về miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và 2 tuyến đường sắt đô thị, Hà Nội Metro đã miễn 100% giá vé lượt cho nhân dân và du khách sử dụng tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn trên cao) trong dịp Quốc khánh 2/9.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, hai tuyến đường sắt đô thị phục vụ 408.814 lượt hành khách. Trong đó, tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông phục vụ 275.270 lượt, tuyến 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội phục vụ 133.544 lượt.

Hà Nội Metro đã tập trung nguồn lực, tổ chức vận hành an toàn hơn 2.015 lượt tàu chở khách, với 100% lượt tàu đi, đến đúng giờ, góp phần bảo đảm hành trình thuận tiện, thông suốt cho hành khách trong những ngày cao điểm.

Người dân Thủ đô đi tàu điện miễn phí dịp nghỉ Lễ Quốc khánh rất đông đúc

Bên cạnh nhu cầu tham quan, vui chơi và đi lại, sự thuận tiện trong chuyển tiếp giữa Metro với xe buýt, xe đạp công cộng và các dịch vụ vận chuyển kết nối cũng góp phần giúp hành khách dễ dàng lựa chọn giao thông công cộng.

Theo Hà Nội Metro, việc miễn giá vé trong dịp Quốc khánh 2/9 và triển khai các giải pháp kết nối Metro với các phương thức vận chuyển khác tạo điều kiện để người dân tiếp cận, trải nghiệm phương tiện giao thông công cộng hiện đại; góp phần thúc đẩy thói quen sử dụng giao thông công cộng, giảm áp lực phương tiện cá nhân và hướng tới hệ thống giao thông Thủ đô văn minh, xanh, bền vững.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/9, Hà Nội Metro chính thức áp dụng vé điện tử liên thông giữa 2 tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông và 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội với mạng lưới xe buýt, đồng thời ra mắt vé tháng Combo kết hợp Metro và xe đạp công cộng TNGo.

Vé điện tử liên thông đa phương thức được áp dụng đối với thẻ vé giao thông vật lý và thẻ vé giao thông phi vật lý (thẻ ảo) trên ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN”, gồm vé ngày, tuần, tháng và vé miễn phí trên toàn bộ mạng lưới xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị. Thời gian tới, Hà Nội Metro tiếp tục phối hợp với Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội để triển khai bán vé liên thông đa phương thức trên ứng dụng Hà Nội Metro.

Mức giá vé liên thông đa phương thức giảm 40% so với vé tháng đơn phương thức. Cụ thể, vé liên thông đa phương thức ưu tiên 250.000 đồng/tháng và phổ thông 500.000 đồng/tháng. Đối với hành khách không sử dụng điện thoại thông minh, thẻ vé giao thông vật lý được đăng ký qua website vé điện tử; thẻ chip được gửi về địa chỉ đăng ký trong khoảng 3-5 ngày làm việc, không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, Tết.

Đối với hành khách đang sử dụng vé đơn phương thức trên 2 tuyến đường sắt đô thị, hành khách tiếp tục mua vé trên ứng dụng Hà Nội Metro, tại quầy bán vé hoặc máy bán vé tự động tại nhà ga và tiếp tục sử dụng các chương trình ưu đãi đang áp dụng.

Với vé Combo Metro - Xe đạp công cộng TNGo trên ứng dụng Hà Nội Metro, hành khách có thể mua vé tháng và sử dụng đồng thời hai dịch vụ trên một ứng dụng. Các trạm xe đạp công cộng TNGo tại các ga Cát Linh, La Thành, Láng, Thượng Đình, Văn Khê, Cầu Giấy giúp kết nối điểm đầu, điểm cuối tại nhà ga thuận tiện, liền mạch.

Vé tháng kết hợp Metro - TNGo giảm 15% so với mua vé tháng đơn phương thức, với mức 340.000 đồng/tháng đối với phương thức ưu tiên và 430.000 đồng/tháng đối với liên phương thức phổ thông. Qua đó, hành khách đi tàu điện có thể lựa chọn các phương thức kết nối điểm đầu, cuối như xe buýt, xe công nghệ, xe đạp công cộng TNGo, giúp việc di chuyển liền mạch và tiết kiệm chi phí.