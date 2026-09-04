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Hàng không "bùng nổ" khách dịp nghỉ Quốc khánh với 1,2 triệu khách

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Ngân Tuyền

ANTD.VN -Thống kê từ Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, trong 5 ngày nghỉ lễ, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường đạt 1,2 triệu hành khách và 20,15 nghìn tấn hàng hóa.

Cục Hàng không Việt Nam thông tin, trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động vận tải hàng không ghi nhận sự tăng trưởng cao và toàn diện trên hầu hết các chỉ tiêu (số chuyến bay, sản lượng vận chuyển hành khách, hàng hoá) so với cùng kỳ năm trước.

Giai đoạn Lễ Quốc khánh (từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9/2026), tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường đạt 1,2 triệu hành khách và 20,15 nghìn tấn hàng hóa (tương ứng tăng 10,4% về hành khách và tăng 1,5%về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2025).

Trong đó, vận chuyển nội địa đạt 527,2 nghìn khách và 2,08 nghìn tấn hàng hóa (tăng 10,2% về hành khách và giảm 14,1% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2025).

Vận chuyển quốc tế đạt 670,7 nghìn hành khách và 18,07 nghìn tấn hàng hóa (tăng 10,5% về hành khách và tăng 3,6% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2025).

Đặc biệt, ngày 29/8/2026 đạt sản lượng vận chuyển toàn thị trường cao nhất với 280 nghìn hành khách (tăng 21% về hành khách so với cùng kỳ năm 2025). Gồm vận chuyển nội địa đạt 135 nghìn hành khách (tăng 29,3% so với cùng kỳ năm 2025) và vận chuyển quốc tế đạt 145 nghìn hành khách (tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2025).

Tổng sản lượng khai thác tại các cảng hàng không đạt 11,6 nghìn lượt cất hạ cánh (CHC), 1,73 triệu hành khách và 22,23 nghìn tấn hàng hóa thông qua cảng.

Tổng sản lượng khai thác tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đạt 3.668 lượt CHC, 597,36 nghìn hành khách và 6,8 nghìn tấn hàng hóa thông qua cảng (tương ứng tăng 7,8% về số lượt CHC, tăng 9,7% về hành khách và giảm 7,5% về hàng hóa thông qua cảng so với cùng kỳ năm 2025).

Đáng chú ý, trong ngày 29/8/2026 tổng sản lượng khai thác tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đạt sản lượng cao nhất với 767 lượt CHC, 133,46 nghìn hành khách thông qua cảng, tương ứng tăng 10% về số lượt CHC, tăng 16 % về hành khách so với cùng kỳ năm trước.

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Khách qua sân bay Nội Bài trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh đạt hơn 535.000 khách

Tại Cảng HKQT Nội Bài, tổng sản lượng khai thác đạt 3.333 lượt CHC, 535,64 nghìn khách và 15,02 nghìn tấn hàng hóa thông qua cảng, tương ứng tăng 14% về số lượt CHC, tăng 23,5% về hành khách và tăng 12,5% về hàng hóa thông qua cảng so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, Cục Hàng không cho hay, mặc dù sản lượng hành khách tăng trưởng mạnh nhưng an toàn, an ninh hàng không trong suốt dịp nghỉ Lễ Quốc khánh được đảm bảo.

Các vấn đề phát sinh tại các Cảng hàng không được các đơn vị chức năng xử lý theo đúng thẩm quyền; không phát sinh các vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh, an toàn khai thác; vấn đề phục vụ hành khách các chuyến bay chậm, hủy chuyến được thực hiện theo đúng quy định.

Trong giai đoạn nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2026, hoạt động vận tải hàng không tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng cao và toàn diện trên hầu hết các chỉ tiêu (số chuyến bay, sản lượng vận chuyển hành khách, hàng hoá) so với cùng kỳ năm trước, khẳng định sự phục hồi và phát triển của ngành hàng không Việt Nam.

Hơn 1.430 chuyến bay đến bị chậm giờ

Từ ngày 29/8 đến ngày 2/9/2026, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 4.461 chuyến bay khởi hành tại các cảng hàng không Việt Nam. Trong đó, số chuyến bay khởi hành đúng giờ (OTP) là 3.473 chuyến, đạt tỷ lệ OTP trung bình là 78%. Tổng số chuyến bay khởi hành bị hủy của các hãng hàng không Việt Nam đến ngày 2/9/2026 là 16 chuyến.

Tuy nhiên, đối với chuyến bay đến, tính từ ngày 29/8 đến ngày 2/9/2026, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 4.422 chuyến bay đến các cảng hàng không Việt Nam. Trong đó có 2.989 chuyến bay hạ cánh đúng giờ, đạt tỷ lệ OTP đến tương đương 67,6%. Số chuyến bay hạ cánh bị chậm là 1.433 chuyến.

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