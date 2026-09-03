Sắp tới, "game thủ" có thể bị khoá tài khoản nếu không xác thực số điện thoại

ANTD.VN -Người chơi điện tử không đăng ký tài khoản và xác thực bằng số điện thoại di động sau thời hạn quy định, doanh nghiệp sẽ không cho phép tiếp tục tham gia trò chơi và xóa thông tin…

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, hiện đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Theo dự thảo, doanh nghiệp được cấp Quyết định phát hành trò chơi điện tử G1 trên mạng phải có hệ thống thiết bị kỹ thuật bảo đảm lưu trữ, cập nhật đầy đủ thông tin của người chơi tại Việt Nam gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại di động tại Việt Nam.

Những doanh nghiệp này thực hiện việc xác thực tài khoản người chơi bằng số điện thoại di động tại Việt Nam, bảo đảm chỉ những tài khoản đã xác thực mới được tham gia chơi trò chơi; thực hiện xóa thông tin của người chơi theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tuy vậy, người chơi có thể tạo tài khoản chơi thử mà chưa phải thực hiện xác thực qua số điện thoại di động tại Việt Nam. Song, doanh nghiệp cung cấp trò chơi có trách nhiệm yêu cầu người chơi khai báo độ tuổi, ngày, tháng, năm sinh để thực hiện phân loại độ tuổi theo quy định.

Đối với người chơi là trẻ em dưới 16 tuổi, cha, mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm giám sát, quản lý thời gian chơi và nội dung trò chơi mà trẻ em truy cập. Tài khoản chơi thử có thời hạn hoạt động tối đa 7 ngày kể từ thời điểm người chơi tạo tài khoản trong trò chơi. Sau khi hết thời hạn này, doanh nghiệp phải yêu cầu người chơi đăng ký tài khoản và thực hiện xác thực số điện thoại di động tại Việt Nam. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày tài khoản chơi thử hết hiệu lực, nếu người chơi không hoàn tất việc đăng ký và xác thực số điện thoại, doanh nghiệp sẽ không cho phép tiếp tục tham gia trò chơi.

Cũng theo dự thảo, doanh nghiệp được cấp Giấy xác nhận thông báo phát hành trò chơi điện tử G2 trên mạng ngoài các điều kiện theo quy định phải đáp ứng thêm các điều kiện như có hệ thống thiết bị kỹ thuật bảo đảm quản lý thời gian chơi trong ngày của người chơi là trẻ em (dưới 16 tuổi) không quá 60 phút một ngày đối với tất cả trò chơi dành cho người chơi dưới 16 tuổi do doanh nghiệp cung cấp. Khi thời gian chơi trong ngày còn 10 phút, phải hiển thị thông báo ‘Thời gian chơi chỉ còn lại 10 phút'; khi hết thời gian chơi theo quy định, phải hiển thị thông báo về việc kết thúc thời gian chơi trong ngày đối với người chơi là trẻ em (dưới 16 tuổi) và dừng trò chơi;

Đồng thời, các doanh nghiệp này phải có hệ thống thiết bị kỹ thuật bảo đảm hiển thị kết quả phân loại trò chơi và thông tin khuyến cáo về thời gian chơi đối với người chơi theo quy định: Thông tin khuyến cáo phải được hiển thị tại vị trí dễ nhận biết và theo các hình thức như hiển thị liên tục trên trang thông tin điện tử giới thiệu, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng và tại màn hình đăng nhập, đăng ký trò chơi;

Hiển thị trên màn hình thiết bị khi người chơi đang sử dụng trò chơi với tần suất 30 phút một lần, mỗi lần hiển thị ít nhất 10 giây; Có hệ thống thiết bị kỹ thuật để kết nối thanh toán với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán...