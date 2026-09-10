10 cầu thủ Công an Hà Nội đánh bại Thể Công Viettel tại Hàng Đẫy

ANTD.VN - Tối 10-9, trên sân Hàng Đẫy, bàn thắng ghi ở phút 90+3 của Stefan Mauk giúp CLB Công an Hà Nội chiến thắng Thể Công Viettel với tỉ số 1-0 tại vòng 2 V-League 2026/27.

Cuộc so tài giữa Công an Hà Nội và Thể Công Viettel không chỉ gợi nhớ nhiều hoài niệm quá khứ, mà còn là trận derby hấp dẫn bậc nhất V-League đương đại.

Cả Công an Hà Nội và Thể Công Viettel cùng giành chiến thắng 2-0 trận ra quân V-League 2026/27 và đang xếp trong tốp 5. Kết quả của cuộc đối đầu ảnh hưởng tới cuộc đua vô địch chung cuộc. Vì vậy, bên cạnh sự hưng phấn còn là quyết tâm chiến thắng cao nhất đến từ mỗi đội.

Đông đảo khán giả tới sân theo dõi trận derby Thủ đô

Hai đội làm thủ tục trước trận

CLB Công an Hà Nội tung vào sân đội hình mạnh với những Quang Hải, Đình Bắc, Văn Hậu, Quang Vinh, Perea, Stefan Mauk, Nguyễn Filip, Adou Minh, Việt Anh, Thành Long...

CLB Công an Hà Nội chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, tạo ra một số tình huống uy hiếp khung thành Văn Việt.

Lần lượt Phạm Ba sút chệch cột dọc (phút 5), Thành Long (phút 18) và Perea (phút 30) cùng sút vọt xà ngang... Và đáng tiếc nhất là tình huống dứt điểm của Đình Bắc (phút 38) và Perea (phút 41) không thể thắng được sự xuất sắc của thủ môn đối phương.

Trận đấu có nhiều tình huống tranh bóng quyết liệt

CLB Công an Hà Nội (trái) là đội tấn công nhiều hơn

Đình Bắc cùng đồng đội tạo ra một số cơ hội

Trong khi đó, Thể Công Viettel chủ động chơi thấp, chờ cơ hội phản công. Tình huống đáng chú ý nhất là cú sút phạt đưa bóng vọt xà ngang của Nata phút 45+3.

Phút 63, Đình Bắc, Adou Minh, Lê Phạm Thành Long rời sân nhường chỗ cho Alan, Putros, Lê Văn Đô.

Phút 70, CLB Công an Hà Nội chỉ còn chơi với 10 người sau tình huống Văn Hậu phạm lỗi với một cầu thủ Thể Công Viettel. Trọng tài ban đầu rút thẻ vàng, sau đó tham khảo VAR và đổi thành thẻ đỏ.

Trong hơn 20 phút cuối trận, dù chơi thiếu người song CLB Công an Hà Nội vẫn tận dụng thời cơ, tổ chức thêm một số tình huống tấn công, dồn bóng cho Alan, Đình Bắc phía trên.

Stefan Mauk ghi bàn thắng duy nhất trận đấu

Cầu thủ Thể Công Viettel thất vọng sau bàn thua

Phút 90+1, Lê Văn Đô đá phạt ngay ngoài vòng cấm, thủ môn Văn Việt xuất sắc bay người cản phá, cứu thua cho Thể Công Viettel.

Thế nhưng ngay sau đó, Văn Đô thực hiện đường kiến tạo để Stefan Mauk lao vào đánh đầu cận thành, ghi bàn thắng duy nhất trận đấu, giúp CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng 1-0 cùng 3 điểm đầy ấn tượng.

Thầy trò HLV Polking nối dài chuỗi 4 trận toàn thắng kể từ đầu mùa tại các đấu trường.