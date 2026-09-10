Đồng hành cùng Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân tham dự ASIAD 20

Đại diện Herbalife Việt Nam công bố tài trợ dinh dưỡng cho các Vận động viên

Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) vừa tổ chức Lễ Xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20). Theo đó, tại đấu trường thể thao châu lục tổ chức tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản, 343 vận động viên xuất sắc của Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở 33 môn thi đấu từ ngày 19-9 đến ngày 4-10-2026.

Tại lễ xuất quân, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ ngành đã phát biểu chỉ đạo và động viên đoàn, giao nhiệm vụ thi đấu và nâng cao tinh thần các vận động viên trước khi bước vào giải đấu thể thao được mong đợi nhất châu lục.

Herbalife Việt Nam là đơn vị đồng hành cùng VOC tổ chức sự kiện này. Đây là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho thể thao Việt Nam, hợp tác với Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy Ban Paralympic Việt Nam (VPC) từ năm 2012, và Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam (VFF) từ năm 2021.

Đại diện Herbalife Việt Nam động viên các Vận động viên lên đường dự ASIAD 20

Cụ thể, tại ASIAD 20, Herbalife Việt Nam tiếp tục cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học và tư vấn dinh dưỡng thể thao cho các vận động viên hàng đầu xuyên suốt thời gian diễn ra Đại hội. Để tiếp thêm động lực, Herbalife Việt Nam cũng sẽ trao thưởng cho tất cả các vận động viên xuất sắc đạt huy chương vàng.

Ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết, kể từ khi chương trình hợp tác giữa hai bên bắt đầu vào năm 2012, Herbalife Việt Nam luôn mang đến những hỗ trợ thiết thực và quý báu cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại các giải đấu quốc tế lớn.