ANTD.VN - Theo lịch thi đấu mới được FIFA công bố, ĐT Việt Nam sẽ lần lượt gặp Philippines, Thái Lan và Pakistan tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 - Division 1. Nhà vô địch AFF Cup 2026 đặt mục tiêu cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng B và giành quyền vào chung kết.

FIFA ASEAN Cup 2026 được FIFA tổ chức với sự tham dự của các đội tuyển theo hình thức mời. Giải đấu diễn ra trong khung FIFA Days từ ngày 21-9 đến 6-10-2026. Theo điều lệ, giải đấu được chia thành hai hạng gồm Division 1 - FIFA ASEAN Cup Premier Division và Division 2 - FIFA ASEAN Cup Challenge Division.

Lịch thi đấu mới nhất ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026

Ở Division 1, bảng B có sự góp mặt của Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Bảng A gồm chủ nhà Indonesia, Bangladesh, Malaysia và Singapore.

Tại vòng bảng, mỗi đội thi đấu 3 trận theo thể thức vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào chung kết Division 1, trong đó đội nhất bảng A gặp đội nhất bảng B.

Theo lịch, trận đầu tiên của Việt Nam diễn ra lúc 19h30 ngày 26-9, gặp Philippines trên sân Si Jalak Harupat ở Bandung, Indonesia.

Sau trận ra quân, thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục gặp Thái Lan vào ngày 29-9. Đây được xem là một trong những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất của bảng B, khi hai đội bóng nhiều duyên nợ của khu vực cùng cạnh tranh mục tiêu đi tiếp.

Đến ngày 2-10, ĐT Việt Nam di chuyển tới Jakarta để chạm trán Pakistan, khép lại vòng bảng.

Như vậy, trong vòng chưa đầy một tuần, Việt Nam sẽ trải qua ba trận đấu với ba đối thủ có phong cách và trình độ khác nhau. Kết quả của từng trận sẽ quyết định trực tiếp cơ hội giành ngôi đầu bảng B.

FIFA áp dụng hệ thống tiêu chí xếp hạng trong trường hợp hai hoặc nhiều đội bằng điểm sau vòng bảng. Thành tích đối đầu giữa các đội liên quan được xét trước, sau đó lần lượt đến hiệu số bàn thắng, số bàn thắng và những tiêu chí tiếp theo. Nếu vẫn không thể phân định thứ hạng, thứ hạng FIFA sẽ được sử dụng.

Sau chức vô địch AFF Cup 2026, Việt Nam hướng tới một màn trình diễn tích cực tại giải đấu mới. Mục tiêu trước mắt là giành kết quả tốt trong ba trận vòng bảng, cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng B và hướng tới tấm vé vào chung kết Division 1 vào ngày 5-10 tại Gelora Bung Karno, Jakarta.