Messi và Lewandowski cùng tỏa sáng khi đối đầu ở giải MLS

ANTD.VN - Lionel Messi kiến tạo để Casemiro ghi bàn gỡ hòa, trong khi Robert Lewandowski mở tỉ số cho Chicago Fire trong màn đối đầu đáng chú ý giữa hai cựu đồng đội Barcelona, vào sáng 10-9 ở giải Nhà nghề Mỹ MLS.

Inter Miami bước vào trận đấu với mục tiêu giành trọn 3 điểm, nhưng Chicago Fire cho thấy họ không dễ bị khuất phục. Đội chủ nhà nhập cuộc tốt, tận dụng hiệu quả những khoảng trống ở hàng thủ đối phương và sớm có bàn vượt lên.

Lewandowski ghi bàn mở tỉ số...

... và Messi cũng để lại dấu ấn với pha kiến tạo để rời trận đấu với tỉ số hòa 1-1

Phút 10, Andrew Gutman xử lý khéo léo bên cánh trái trước khi thực hiện đường tạt bóng chính xác vào vòng cấm. Lewandowski chọn đúng vị trí, tung cú vô-lê bằng chân phải đưa bóng vào góc xa giúp Chicago dẫn 1-0.

Bàn thắng đưa Lewandowski trở thành tâm điểm ngay từ đầu trận. Tiền đạo người Ba Lan tiếp tục cho thấy khả năng chọn vị trí và dứt điểm của một ngôi sao thượng hạng từng tỏa sáng ở châu Âu.

Sau giờ nghỉ, Inter Miami tăng sức ép và chỉ mất khoảng ba phút để tìm được bàn gỡ.

Phút 48, đội khách được hưởng phạt góc. Messi thực hiện quả treo bóng xoáy vào khu vực cấm địa, tạo điều kiện để Casemiro băng lên từ phía sau, đánh đầu khiến bóng tạo thành một quỹ đạo khó chịu, vượt khỏi tầm với của Brady rồi nằm gọn trong lưới.

Với Messi, đường chuyền thành bàn giúp anh nâng tổng số kiến tạo tại MLS mùa này lên 11. Dù không trực tiếp ghi bàn, Messi vẫn để lại dấu ấn quyết định trong bàn gỡ hòa của Inter Miami.

Messi có tổng cộng 9 pha dứt điểm ở trận đấu này nhưng không thể tự mình ghi bàn. Dù vậy, màn trình diễn của anh vẫn được đánh giá cao, giúp Miami có 1 điểm ra về.