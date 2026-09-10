VFF hé lộ kế hoạch tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup và U23 Việt Nam tại ASIAD 20

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa cung cấp hàng loạt thông tin đáng chú ý liên quan đến các đội tuyển Việt Nam trong cuộc họp báo chiều 10-9. Đáng chú ý, U23 Việt Nam có khả năng phải điều chỉnh danh sách dự ASIAD 20 do vướng lịch thi đấu cấp CLB, trong khi ĐTQG được xác nhận không bị giới hạn số lượng cầu thủ nhập tịch.

Tại cuộc họp báo, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết U23 Việt Nam đang đứng trước một bài toán nhân sự không dễ giải quyết ngay trước thềm ASIAD 20.

Nguyên nhân xuất phát từ trường hợp thủ môn Phạm Đình Hải. CLB Hà Nội hiện có một ca chấn thương nên muốn giữ thủ môn này ở lại để phục vụ hai trận đấu quan trọng, gặp SLNA tại vòng 2 V-League ngày 12-9 và Đà Nẵng tại vòng 1 cúp Quốc gia ngày 18-9.

Trong khi đó, U23 Việt Nam dự kiến lên đường sang Nhật Bản từ ngày 12-9 và thi đấu ba trận vào các ngày 15, 18 và 22-9.

Việc gọi bao nhiêu cầu thủ nhập tịch lên ĐT Việt Nam là tùy thuộc vào HLV Kim Sang-sik

U23 Việt Nam thiếu thời gian lắp ráp đội hình

Theo ông Trần Anh Tú, khó khăn càng lớn bởi điều lệ ASIAD 20 quy định mỗi đội phải đăng ký ba thủ môn. Nếu thay đổi thủ môn trong danh sách, đội tuyển phải có xác nhận chấn thương theo quy định.

“Điều lệ ASIAD bắt buộc phải đăng ký 3 thủ môn. Và nếu thay thủ môn thì phải có xác nhận chấn thương. Đây là thế khó. Chúng tôi đang nỗ lực làm việc”, Phó Chủ tịch VFF cho biết.

Không chỉ vướng trường hợp Phạm Đình Hải, U23 Việt Nam còn gặp khó về thời gian tập hợp lực lượng.

Đội dự kiến tới Nhật Bản vào rạng sáng 13-9, nhưng chỉ hai ngày sau đã phải bước vào trận đấu đầu tiên. Thậm chí, một nhóm nhỏ cầu thủ phải đến ngày 14-9 mới có mặt, trong khi hai cầu thủ của CLB Hải Phòng chỉ hội quân vào ngày 15-9.

Điều đó đồng nghĩa HLV và ban huấn luyện gần như không có nhiều thời gian để hoàn thiện đội hình trước khi bước vào giải đấu.

“Mục tiêu của U23 Việt Nam là lọt vào tứ kết ASIAD nhưng cũng không dễ chút nào”, ông Trần Anh Tú đánh giá.

Tuyển Việt Nam chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026

Với ĐTQG, VFF cho biết đội tuyển sẽ hội quân từ ngày 21-9, sau đó lên đường sang Indonesia để bắt đầu hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Riêng nhóm cầu thủ thuộc CLB Công an Hà Nội sẽ có lịch trình khác. Do phải thi đấu trận gặp CLB Đồng Nai vào ngày 20-9, nhóm cầu thủ này sẽ bay thẳng từ TP HCM sang Jakarta.

Sau FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam tiếp tục có lịch hoạt động dày trong những tháng cuối năm.

Tại FIFA Days tháng 11, thầy trò HLV Kim Sang-sik dự kiến thi đấu hai trận giao hữu quốc tế với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan.

Đến ngày 21-12, đội tuyển sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho Asian Cup 2027.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam bay sang Qatar ngày 1-1, sau đó thi đấu giao hữu với đội tuyển Qatar vào ngày 6-1. Ngày 7-1, toàn đội di chuyển sang Saudi Arabia để bước vào chiến dịch Asian Cup 2027.

VFF không giới hạn số cầu thủ nhập tịch

Một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm tại cuộc họp báo là việc sử dụng cầu thủ nhập tịch ở ĐTQG.

Theo ông Trần Anh Tú, VFF không đặt ra giới hạn về số lượng cầu thủ nhập tịch được triệu tập hay sử dụng. Quyết định cuối cùng thuộc về HLV trưởng Kim Sang-sik.

“VFF chưa bao giờ đặt giới hạn số lượng cầu thủ nhập tịch, đó là quyền của HLV trưởng. Vừa rồi có 3 cầu thủ nhập tịch lên tuyển, nhưng đội hình xuất phát có lúc chỉ dùng 1, 2 người. Việc dùng nhân sự thế nào là do HLV”, ông Trần Anh Tú nói.

Lãnh đạo VFF cho rằng việc sử dụng cầu thủ nhập tịch đang trở thành xu hướng phổ biến của bóng đá thế giới. Quan điểm của VFF là HLV trưởng sẽ căn cứ vào chuyên môn và sự phù hợp để lựa chọn nhân sự cho đội tuyển.

“Trước đây, việc nhập tịch rất hạn chế. Nhưng xu hướng thế giới bây giờ đều dùng nhiều cầu thủ nhập tịch. Bản thân HLV trưởng khi gọi cầu thủ lên đều chọn người phù hợp”, ông Trần Anh Tú chia sẻ.

Cũng tại cuộc họp, VFF xác nhận cầu thủ Việt kiều Adou Minh đã được FIFA phê chuẩn tư cách thi đấu cho ĐT Việt Nam. Như vậy, HLV Kim Sang-sik được trao quyền chủ động trong việc lựa chọn và sử dụng bao nhiêu cầu thủ nhập tịch tùy theo yêu cầu chuyên môn của từng trận đấu.

U20 Việt Nam sẽ có HLV trưởng mới

Với U20 Việt Nam, VFF đang tiến hành làm việc với một số ứng viên cho vị trí HLV trưởng mới. Tuy nhiên, quá trình thương thảo chưa hoàn tất nên danh tính ứng viên chưa được công bố.

Việc U20 Việt Nam không giành quyền dự vòng chung kết U20 châu Á 2017 được VFF đánh giá là đáng tiếc, đặc biệt khi đây đã là lần thứ hai liên tiếp đội tuyển không vượt qua vòng loại.

Theo ông Trần Anh Tú, U20 Việt Nam đã có sự chuẩn bị khá kỹ cho giải đấu vừa qua, nhưng kế hoạch bị ảnh hưởng khi nhiều cầu thủ trẻ được CLB giữ lại để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Bên cạnh đó, các đối thủ của U20 Việt Nam cũng được đánh giá cao. Một vấn đề được chỉ ra là thể lực của đội không đảm bảo, khi phần lớn các trận đấu chứng kiến đội tuyển để thua trong nửa cuối hiệp hai.

Lứa cầu thủ vừa hoàn thành nhiệm vụ sẽ khép lại hành trình ở cấp độ U20. Những cầu thủ còn đủ tuổi sẽ tiếp tục được trao cơ hội ở lứa tiếp theo.

VFF đặt mục tiêu chuẩn bị tốt cho thế hệ mới, hướng tới việc giành quyền tham dự vòng loại U20 châu Á 2031.