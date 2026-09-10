Yamal xô đổ kỷ lục của Mbappe trong ngày Barca đại thắng

ANTD.VN - Lamine Yamal tiếp tục cho thấy sự trưởng thành đáng kinh ngạc khi thiết lập hai cột mốc mới tại Champions League, trong đó có kỷ lục vượt qua thành tích từng được Kylian Mbappe nắm giữ.

Rạng sáng 10-9, Barcelona khởi đầu chiến dịch Champions League 2026/27 theo cách không thể ấn tượng hơn, khi đè bẹp Feyenoord 5-1. Raphinha lập cú đúp, còn Karim Adeyemi, Lamine Yamal và Gabriel Jesus mỗi người ghi một bàn giúp đại diện Tây Ban Nha vùi dập đối thủ từ Hà Lan.

Yamal lại đi vào lịch sử theo cách riêng (Ảnh: Diario AS)

Barca thắng ấn tượng trước Feyenoord (Ảnh: Getty Images)

Trong đó, bàn thắng của Yamal là một dấu mốc rất đáng chú ý.

Phút 77, Barca được hưởng một quả đá phạt trực tiếp. Yamal bước lên thực hiện và tài năng trẻ người Tây Ban Nha không bỏ lỡ cơ hội để ghi dấu ấn.

Ở tuổi 19 năm 58 ngày, Yamal trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn trực tiếp từ một quả đá phạt cho một CLB La Liga tại Champions League.

Cột mốc này giúp anh vượt qua kỷ lục trước đó thuộc về Arda Guler. Cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ từng thiết lập thành tích khi 21 tuổi 49 ngày, trong khi Sergio Aguero từng ghi bàn từ đá phạt ở tuổi 21 năm 154 ngày.

Nhưng đó chưa phải kỷ lục duy nhất mà tiền đạo Barcelona thiết lập trong trận đấu này.

Bàn thắng vào lưới Feyenoord giúp Yamal nâng tổng số lần trực tiếp tham gia vào các bàn thắng tại sân chơi Champions League lên 21, gồm 11 pha lập công và 10 kiến tạo.

Thành tích này đưa Yamal vượt qua Mbappe (20 lần) để trở thành cầu thủ tuổi teen có nhiều lần góp dấu giày vào bàn thắng nhất trong lịch sử Champions League.

Chiến thắng 5-1 không chỉ mang đến màn khởi đầu thuận lợi cho Barca tại Champions League mà còn nối dài chuỗi trận toàn thắng của đội bóng dưới thời Hansi Flick.

PSG vùi dập đối thủ 6-1 (Ảnh: Reuters)

Ở những diễn biến đáng chú ý khác của loạt trận sáng 10-9, đương kim vô địch PSG dễ dàng hạ tí hon Slovan 6-1, Arsenal cũng có 3 điểm quan trọng nhờ chiến thắng sít sao 1-0 trên sân Napoli. Ngoài ra, Liverpool cũng khởi đầu thuận lợi khi hạ Atletico Madrid 3-1 trên sân nhà.