Tài năng trẻ gốc Việt ký hợp đồng với Everton

ANTD.VN - Tiền vệ Việt kiều 17 tuổi Arthur Barratt ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Everton, khép lại hơn 8 năm gắn bó với hệ thống đào tạo trẻ Chelsea và mở ra bước phát triển mới trong sự nghiệp.

Trang chủ Everton vừa chính thức thông báo về việc Arthur Barratt ký hợp đồng chuyên nghiệp với CLB. Cầu thủ sinh năm 2009 sẽ khoác áo U18 Everton trong mùa giải 2026/27. Thông tin này gây sự chú ý đặc biệt với người hâm mộ Việt Nam.

Barratt sinh năm 2009 tại Vương quốc Anh và có bà ngoại là người Việt Nam. Anh gia nhập học viện Chelsea từ năm 7 tuổi và trải qua hơn 8 năm rèn luyện, thi đấu trong hệ thống đào tạo trẻ của đội bóng thành London.

Tiền vệ Việt kiều Arthur Barratt ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Everton (Ảnh: Everton)



Barratt được đánh giá cao nhờ tư duy chơi bóng, tinh thần tập luyện cùng khả năng đảm nhiệm nhiều vị trí ở tuyến giữa. Cầu thủ Việt kiều có thể chơi tiền vệ trung tâm, tiền vệ phòng ngự và cũng sẵn sàng dâng cao để hỗ trợ tấn công. Khả năng thích nghi với nhiều vai trò giúp Barratt trở thành một nhân tố đáng chú ý trong các đội trẻ Chelsea.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2026, Barratt chia tay đội trẻ Chelsea để ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Everton. Đây là bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của tiền vệ 17 tuổi, khi anh nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Sau hai trận đầu tiên khoác áo U18 Everton ở mùa giải 2026/27, tiền vệ này đã có 2 kiến tạo.

Chia sẻ sau khi ký hợp đồng với Everton, Barratt không giấu được niềm vui khi chính thức bước sang một chương mới trong sự nghiệp.

“Đây là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt. Tôi đã mong chờ điều này từ lâu và tôi rất hạnh phúc”, Barratt chia sẻ.

Cầu thủ 17 tuổi cho biết anh đã dành phần lớn mùa Hè để tập luyện, duy trì thể trạng và chuẩn bị cho ngày gia nhập đội bóng mới.

“Tôi đã hòa nhập rất tốt với U18 Everton. Đây là một đội bóng tuyệt vời, toàn những chàng trai tốt và tôi đã kết bạn được với một số đồng đội. CLB này đang đi đúng hướng”, Barratt nói.

Ở tuổi 17, Barratt vẫn còn nhiều thời gian để hoàn thiện bản thân. Hai pha kiến tạo sau hai trận đầu tiên cho U18 Everton là tín hiệu tích cực, nhưng chặng đường phía trước chắc chắn còn nhiều thử thách. Dẫu vậy, với nền tảng được đào tạo tại Chelsea cùng khả năng chơi đa năng ở tuyến giữa, Arthur Barratt đang có những bước đi đầy hứa hẹn tại Everton.