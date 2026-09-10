Ronaldo tiến gần hơn cột mốc 1.000 bàn thắng

ANTD.VN - Cristiano Ronaldo tiến gần hơn tới cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, khi ghi bàn thứ 979, góp phần giúp Al Nassr đánh bại Abha 2-1 trên sân Al Awwal Park.

Trên sân nhà, Al Nassr nhập cuộc đầy tự tin. Phút 22, Angelo thực hiện quả phạt góc đưa bóng vào vòng cấm. Ronaldo chọn vị trí chính xác, bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỉ số.

Bàn thắng mang ý nghĩa đặc biệt với Ronaldo. Đây là pha lập công thứ 979 trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha, đồng nghĩa anh chỉ còn 21 bàn nữa để chạm mốc 1.000 bàn thắng.

Ronaldo tiến sát cột mốc 1.000 bàn sau khi ghi bàn thứ 979 (Ảnh: Al Nassr)

Sau tình huống trên, Ronaldo suýt có thêm bàn thắng ngay trong hiệp một, nếu như cột dọc không từ chối bàn nâng tỉ số lên 2-0.

Sau giờ nghỉ, Al Nassr tiếp tục duy trì sức ép và có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 58. Abdullah Al Hamddan xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút chân phải quyết đoán, đánh bại Donovan Leon.

Phút 75, Nabil Fekir thực hiện cú đá phạt trực tiếp đẳng cấp. Bóng vượt qua hàng rào rồi đi thẳng vào lưới Al Nassr, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Abha. Đây cũng là tỉ số chung cuộc.

Với việc chỉ còn 21 bàn là đạt 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, Ronaldo hy vọng sẽ hoàn tất cột mốc lịch sử ngay trong mùa giải này.