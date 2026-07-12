Yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động du lịch ra đảo sau vụ lật cano làm 15 người tử vong ở Phú Quốc

ANTD.VN -Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy, đặc biệt là các tuyến từ đất liền ra đảo như Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quốc, Cát Bà và Vịnh Hạ Long.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Công điện yêu cầu khẩn trương tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải sau vụ lật cano đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại vùng biển Phú Quốc làm 15 người thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 11/7, tại vùng biển cách Hòn Mây Rút, An Thới (Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) khoảng 200m, canô chở khách mang số hiệu AG-26751 gặp nạn khi đang trên hành trình từ Hòn Mây Rút về cảng An Thới.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên canô có 32 du khách quốc tịch Ấn Độ cùng 3 thuyền viên, gồm người điều khiển, thợ máy nhân viên phục vụ và một hướng dẫn viên người Việt Nam. Đến 15h cùng ngày, vụ tai nạn đã khiến 15 người tử vong.

Cơ quan quản lý yêu cầu siết hoạt động đưa khách du lịch ra đảo sau vụ lật cano ở Phú Quốc làm 15 người tử vong

Để kịp thời khắc phục hậu quả và ngăn ngừa các vụ việc tương tự, Bộ Xây dựng ban hành Công điện yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Xây dựng tỉnh An Giang phối hợp cùng các lực lượng chức năng như Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an và chính quyền địa phương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý hậu quả, rà soát những bất cập trong công tác quản lý nhà nước (nếu có), đồng thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân và thường xuyên báo cáo kết quả xử lý.

Bộ cũng yêu cầu tổng rà soát công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại khu vực xảy ra tai nạn và các địa bàn có điều kiện tương tự; tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy, đặc biệt là các tuyến từ đất liền ra đảo như Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quốc, Cát Bà và Vịnh Hạ Long.

Các đơn vị phải phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách đường thủy, nhất là trong điều kiện thời tiết cực đoan. Những tồn tại, vi phạm phải được xử lý, chấn chỉnh ngay nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, năng lực và điều kiện của người điều khiển phương tiện, quy trình tổ chức đưa đón hành khách; đồng thời rà soát việc đăng ký, đăng kiểm, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tình trạng kỹ thuật của phương tiện trong quá trình khai thác, việc trang bị áo phao, dụng cụ cứu sinh, thiết bị nhận dạng tự động của tàu thuyền cũng như định biên và danh bạ thuyền viên.

Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường lực lượng, xây dựng kế hoạch phối hợp thường xuyên với các cơ quan chức năng để kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm phạm vi bảo vệ luồng hàng hải, luồng đường thủy trên các tuyến vận tải đã được công bố.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải khẩn trương rà soát công tác quản lý Nhà nước tại các cảng, bến thủy, đặc biệt là bến hành khách, bến khách ngang sông, bến tàu phục vụ du lịch và lễ hội nhằm kịp thời khắc phục những bất cập, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.