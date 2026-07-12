Năm dự án cao tốc Bắc- Nam gần 4 tháng thu phí mang về hơn 1.200 tỷ đồng cho ngân sách

ANTD.VN -Sau gần 4 tháng thu phí trên 5 dự án thành phần cao tốc Bắc- Nam được đầu tư bằng vốn công đã mang về hơn 1.200 tỷ đồng cho ngân sách.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo Bộ Xây dựng về rà soát, đánh giá công tác thu phí tại các dự án thành phần đầu tư công thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hệ thống thu phí điện tử không dừng tại 5 dự án thành phần gồm Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây chính thức vận hành từ 22h ngày 2/3/2026 theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Trong quá trình vận hành, Cục Đường bộ Việt Nam thường xuyên tổ chức kiểm tra hiện trường, làm việc với các Ban QLDA và các đơn vị liên quan để kịp thời xử lý những bất cập phát sinh, bảo đảm thu đúng, thu đủ và an toàn giao thông.

Thu phí không dừng trên tuyến cao tốc quốc lộ 45- Nghi Sơn được đầu tư bằng vốn ngân sách

Đến ngày 21/6/2026, hệ thống đã ghi nhận hơn 12,8 triệu lượt giao dịch, tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt trên 1.219 tỷ đồng. Trong đó, tháng 3 ghi nhận trên 2,6 triệu lượt xe với số thu hơn 260 tỷ đồng; tháng 4 đạt trên 3,4 triệu lượt xe, thu hơn 333 tỷ đồng; tháng 5 đạt trên 3,6 triệu lượt xe, thu hơn 348 tỷ đồng; riêng ba tuần đầu tháng 6 ghi nhận trên 3 triệu lượt xe, số thu đạt trên 274 tỷ đồng.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, sau thời gian đầu vận hành còn phát sinh nhiều bất cập, các tồn tại lớn của hệ thống thu phí hiện đã cơ bản được khắc phục. Cơ quan này đang tiếp tục tổ chức đánh giá hiệu năng vận hành (KPI) lần hai trong tháng 6 để kiểm chứng chất lượng sau khi các đơn vị hoàn thiện, nâng cấp hệ thống.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng cho thấy một số hạng mục vẫn cần tiếp tục hoàn thiện. Trong đó, hệ thống giám sát điều hành giao thông trên cao tốc còn phải tiếp tục rà soát để khắc phục các tồn tại; hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thanh toán điện tử giao thông đường bộ và công trình kiểm soát tải trọng xe vẫn chưa được đưa vào vận hành theo đúng yêu cầu.

Đối với các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết các Ban QLDA đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống thu phí điện tử không dừng để sớm bàn giao, bảo đảm mục tiêu tổ chức thu phí theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng từ giữa tháng 7/2026.