Phố Quang Trung vẫn ngập nặng sau trận mưa lớn

ANTD.VN - Trận mưa lớn diễn ra vào chiều tối nay 9/7 trên địa bàn TP Hà Nội, đặc biệt tại khu vực trung tâm như Cửa Nam, Hoàn Kiếm đã khiến một số tuyến phố ngập sâu trong nước. Trong đó, có tuyến phố Quang Trung, phường Cửa Nam.

Ngã tư Quang Trung- Trần Quốc Toản khoảng 17h chiều 9/7 đã mênh mông nước. Nước ngập khá sâu, tràn lên vỉa hè, các phương tiện qua lại khó khăn. Người đi bộ phải xắn quần để lội trên vỉa hè giữa cơn mưa lớn như trút trên đầu và nước bì bõm dưới chân.

Đáng nói, khu vực này khoảng 1 tháng trước vừa hoàn thành dự án chống ngập khẩn cấp nhưng sau một trận mưa lớn trút xuống thì ngập vẫn hoàn ngập.

Phố Quang Trung, phường Cửa Nam, Hà Nội ngập nặng trong trận mưa như trút cuối giờ chiều nay 9/7

Ông Nguyễn Anh Tuấn ở phố Trần Quốc Toản, phường Cửa Nam, Hà Nội cho biết, khoảng gần 17h chiều nay 9/7, ông này có việc ra khỏi nhà thì phát hiện đoạn phố đã ngập như sông, việc đi lại khó khăn. Các phương tiện di chuyển qua đây phải bì bõm trong biển nước.

Nhiều người dân phải bì bõm lội nước rời công sở

“Tuyến phố Quang Trung trước đó đã bị đào bới ngổn ngang để triển khai thi công hệ thống chống ngập khẩn cấp. Đây cũng là điểm thi công gây bức xúc cho người dân vì thường xuyên gây ảnh hưởng đến người dân và việc đi lại. Trong khi đó, chỉ qua một trận mưa lớn, tuyến phố vẫn ngập như sông! Phải chăng do mưa quá lớn, hệ thống vẫn không tiêu thoát kịp?”, ông Tuấn nêu vấn đề.

Ngã tư Quang Trung- Trần Quốc Toản ngập nặng trong trận mưa chiều tối 9/7

Điểm băn khoăn của ông Tuấn ở phố Trần Quốc Toản cũng là nỗi băn khoăn của nhiều người dân trên địa bàn Thủ đô.

Thông tin về việc này, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) cho hay, việc ngập đường Quang Trung vào chiều nay là do cửa xả nước mưa vào hồ công viên Thống Nhất chưa được mở, đến 17h32 đơn vị vận hành mới mở cửa xả thì chỉ sau 30 phút nước đã rút hết.