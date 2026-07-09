Nhiều hãng xe đang phải “cắt máu” để giành thị phần

ANTD.VN - Thị trường ô tô tiếp tục chứng kiến cuộc đua kích cầu sôi động của nhiều hãng xe lớn trong tháng 7/2026. Tăng trưởng doanh số luôn vượt so với cùng kỳ nhưng với sự khó khăn của thị trường thì các hãng cũng đang phải "cắt máu" để tăng trưởng.

KIA phá "đáy"

Không chỉ các mẫu SUV, crossover mà các dòng sedan "vua" doanh số hay MPV cũng đang được các đại lý và hãng xe áp dụng ưu đãi mạnh tay, đưa giá bán thực tế xuống mức thấp hiếm thấy trên thị trường.

Đáng chú ý, không ít mẫu xe thuộc phân khúc SUV, crossover cỡ trung (C-SUV) hiện khởi điểm chỉ còn hơn 500 triệu đồng. Trong khi đó, một số SUV đô thị cũng lần đầu tiên có giá thực tế quanh ngưỡng 450 triệu đồng.

Trong tháng 7/2026, Subaru Forester tiếp tục gây chú ý khi được hãng áp dụng mức ưu đãi thuộc nhóm cao nhất thị trường, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng lượng xe sản xuất năm 2024 (VIN 2024) còn tồn tại các đại lý.

Theo chương trình bán hàng đang được áp dụng, Subaru Forester 2.0 i-L EyeSight có giá niêm yết 1,099 tỷ đồng giảm 300 triệu đồng, còn 799 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản 2.0 i-S EyeSight giảm từ 1,199 tỷ đồng xuống còn 839 triệu đồng, tức thấp hơn giá niêm yết 360 triệu đồng. Như vậy, đây là một trong những mẫu SUV, crossover có mức ưu đãi cao nhất thị trường ô tô Việt Nam hiện nay.

KIA Sonet là dòng crossover đầu tiên phá đáy dưới 500 triệu đồng

MG HS cũng là một trong những mẫu xe có mức giảm giá mạnh nhất trên thị trường ô tô Việt Nam hiện nay. Theo chương trình bán hàng đang được nhiều đại lý MG áp dụng, phiên bản HS DEL có giá thực tế khoảng 515 triệu đồng, trong khi bản HS LUX còn khoảng 550 triệu đồng, thấp hơn giá niêm yết từ 184 - 199 triệu đồng.

Với mức giá này, MG HS trở thành một trong những mẫu SUV, crossover cỡ C có giá bán dễ tiếp cận nhất thị trường. Thậm chí, giá thực tế của mẫu xe này hiện ngang bằng hoặc thấp hơn nhiều tùy chọn SUV đô thị thuộc phân khúc B như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce hay Hyundai Creta…

Bên cạnh lợi thế về giá, MG HS còn sở hữu kích thước lớn, không gian nội thất rộng rãi cùng nhiều trang bị tiện nghi, an toàn. Dù vậy, mẫu xe này vẫn chưa khiến người dùng mặn mà bởi xuất xứ cũng như hệ thống đại lý, chính sách bảo hành còn chưa đáp ứng được nhu cầu.

Ở phân khúc SUV đô thị, KIA Sonet là cái tên gây chú ý trong tháng 7 khi lần đầu tiên được đưa xuống vùng giá chỉ còn hơn 460 triệu đồng. Theo chương trình ưu đãi do KIA Việt Nam công bố, khách mua Sonet hiện được hỗ trợ cao nhất 42 triệu đồng tùy phiên bản, đưa giá bán thực tế của bản tiêu chuẩn xuống khoảng 464 triệu đồng. Đây cũng là mức giá thấp nhất của mẫu xe này kể từ khi được phân phối tại Việt Nam.

Việc Sonet giảm giá diễn ra trong bối cảnh phân khúc SUV đô thị đang ngày càng cạnh tranh gay gắt, khi hầu hết các mẫu mã đều được áp dụng các chính sách kích cầu nhằm thu hút khách hàng. Mức giá mới giúp Sonet gia tăng lợi thế cạnh tranh, đồng thời cho thấy cuộc đua giảm giá ở nhóm SUV đô thị hiện không chỉ diễn ra với các mẫu xe có doanh số thấp, mà đã lan sang cả những sản phẩm vốn luôn nằm trong nhóm bán chạy của phân khúc.

Mazda CX-5 tiếp tục là cái tên tạo nhiều sức ép nhất lên phân khúc SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam sau khi THACO AUTO mới đây điều chỉnh giá niêm yết xuống từ 699 triệu đồng, đồng thời duy trì nhiều chương trình ưu đãi tại các đại lý.

Subaru Forester là mẫu SUV giảm giá mạnh nhất hiện nay

Khảo sát cho thấy, hiện CX-5 có giá bán thực tế chỉ từ 680 - 690 triệu đồng, tùy phiên bản và khu vực. Đây là mức giá vốn trước đây chỉ xuất hiện ở các mẫu SUV đô thị hoặc xe gia đình 7 chỗ cỡ nhỏ.

Doanh số tăng trưởng nhưng hãng có vui?

Không nằm ngoài vòng xoáy giảm giá, tăng khuyến mại để tăng doanh số, đẩy xe tồn, Hyundai Thành Công cũng giảm giá một loạt dòng xe.

Theo thông báo của Hyundai Thành Công, chương trình áp dụng trên một loạt các dòng xe của hãng như i10, Accent, Stargazer, Creta, Tucson và Santa Fe. Mức ưu đãi cao nhất thuộc về Santa Fe với tổng giá trị 220 triệu đồng, tiếp đến là Stargazer 117 triệu đồng, Accent 89 triệu đồng, Tucson 85 triệu đồng, Creta 79 triệu đồng và Grand i10 50 triệu đồng.

Đây là tháng thứ tư liên tiếp Hyundai triển khai chương trình ưu đãi quy mô lớn với mức hỗ trợ tối đa 220 triệu đồng. Trước đó, hãng duy trì các chương trình giảm giá trong tháng 4, 5 và 6 nhằm hỗ trợ sức mua.

Nhìn chung, trong bối cảnh thị trường vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, nhiều chuyên gia cho rằng cuộc đua giảm giá nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.

Dù vậy, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, thị trường xe Việt Nam để có mức tăng trưởng mạnh mẽ, cao hơn so với cùng kỳ là điều không dễ dàng đối với tất cả các hãng xe.

Thậm chí, nhiều chuyên gia nhận định, với sức ép hiện nay nhiều hãng xe đã phải "cắt máu" để đổi lấy doanh số, đồng thời xử lý hết các mẫu xe tồn. Cũng bởi vậy, với kết quả bán xe rất khả quan và cao, nhưng có lẽ các hãng xe đều không vui.

Thị trường vốn khốc liệt thì nay càng khốc liệt hơn, "đường dài mới biết ngựa hay", theo nhận định sau những cuộc đua chóng mặt như hiện nay thời gian tới sẽ là câu trả lời cho thực tế.