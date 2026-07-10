Đề xuất khởi công cao tốc Hà Tiên- Rạch Giá- Bạc Liêu gần 148.000 tỷ đồng vào năm 2027

ANTD.VN -Ban QLDA Mỹ Thuận kiến nghị Bộ Xây dựng thực hiện dự án cao tốc Hà Tiên- Rạch Giá theo hình thức đầu tư công, vốn ngân sách Nhà nước với sơ bộ tổng mức đầu tư 147.798 tỷ đồng, khởi công vào quý 3/2027.

Tại báo cáo kết quả nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Hà Tiên- Rạch Giá- Bạc Liêu, Ban QLDA Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) cho biết, tuyến cao tốc dài 193,8km bằng cầu cạn, 4 làn xe đầy đủ, vận tốc 120km/h cần khoảng 147.798 tỷ đồng vốn đầu tư công.

Đường cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu được quy hoạch có chiều dài 193,8km với điểm đầu tại cửa khẩu Hà Tiên (tỉnh An Giang), điểm cuối tại phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau).

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đường cao tốc này được đầu tư quy mô 4 làn xe trước năm 2030 cho đoạn Hà Tiên - Rạch Giá, đoạn Rạch Giá - Bạc Liêu đầu tư sau năm 2030.

Qua số liệu dự báo nhu cầu vận tải, kết quả tính toán số làn xe của tư vấn cho thấy đường cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu đoạn từ Rạch Giá đến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau cần thiết đầu tư trước năm 2030, đoạn từ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đến Bạc Liêu đầu tư sau năm 2030.

Đơn vị nghiên cứu đề xuất khởi công tuyến cao tốc Hà Tiên-Rạch Giá- Bạc Liêu vào quý 3/2027

Tuy nhiên để đảm bảo đầu tư đồng bộ trên toàn tuyến, Ban QLDA Mỹ Thuận kiến nghị đầu tư toàn bộ dự án với chiều dài 193,8km trước năm 2030 theo quy mô đường cao tốc 4 làn xe đầy đủ, rộng 24,75m, vận tốc thiết kế 120km/h.

Trong đó, điểm đầu của đường cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu tại quốc lộ N1 và xây dựng tuyến nối từ đây đến khu vực cửa khẩu Hà Tiên theo quy mô đường cấp III đồng bằng 4 làn xe; điểm cuối giao với quốc lộ 1 tại khu vực nút giao với đường 23 Tháng 8 tại phường Bạc Liêu.

Trên tuyến dự kiến xây dựng 2 trạm dừng nghỉ tại khu vực Hòn Đất (khoảng Km38) và khu vực Hồng Dân (khoảng Km145). Mỗi trạm dừng nghỉ có diện tích 3ha được đầu tư theo hình thức xã hội hóa.

Để phù hợp với điều kiện nguồn vật liệu đắp nền khó khăn như hiện nay, Ban QLDA Mỹ Thuận kiến nghị chọn phương án làm đường cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu bằng cầu cạn.

So với làm đường nền đắp truyền thống, giải pháp cầu cạn sẽ giảm diện tích thu hồi đất khoảng 374ha, thuận tiện cho việc bàn giao mặt bằng sớm; giảm 10,5 triệu m3 cát đắp nền và rút ngắn thời gian thi công khoảng 12 tháng; ít ảnh hưởng môi trường hơn.

Vì vậy, diện tích giải phóng mặt bằng của dự án đường cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu bằng cầu cạn theo quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh khoảng 890ha.

Ban QLDA Mỹ Thuận kiến nghị thực hiện dự án theo hình thức đầu tư công, vốn ngân sách Nhà nước với sơ bộ tổng mức đầu tư 147.798 tỷ đồng.

Theo quy định của pháp luật, cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu là Quốc hội; chủ đầu tư là Bộ Xây dựng; Ban QLDA Mỹ Thuận là đại diện chủ đầu tư.

Tiến độ đầu tư đường cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu được Ban QLDA Mỹ Thuận đề xuất theo các mốc: lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi từ năm 2025 đến quý 3/2026; lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý 1/2027; lập, phê duyệt thiết kế kỹ thuật trong quý 2/2027; lựa chọn và phê duyệt nhà thầu vào quý 3/2027.

Khởi công dự án vào quý 3/2027, hoàn thành năm 2030.