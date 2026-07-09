Rào chắn nhiều đoạn đường gom Đại lộ Thăng Long, xe máy được đi vào cao tốc

ANTD.VN -Từ nay đến hết tháng 12/2026, để phục vụ thi công nút giao khác mức giữa Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, Sở Xây dựng cho phép đơn vị thi công rào chắn nhiều đoạn đường gom, tổ chức cho xe máy đi vào cao tốc.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên Đại lộ Thăng Long và một số tuyến liên quan để phục vụ giai đoạn 2 thi công Dự án nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long.

Phương án được áp dụng đến hết 31/12/2026 nhằm bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế ùn tắc.

Theo đó, trên đường gom phải Đại lộ Thăng Long, đơn vị thi công sẽ rào chắn toàn bộ đoạn từ Km 7+760 - Km 8+680. Các phương tiện lưu thông trên đường gom được phân luồng sang đường cao tốc hiện trạng để tránh khu vực thi công. Đoạn cao tốc phải từ Km 8+220 - Km 8+530 tiếp tục thu hẹp 3 m làn sát dải phân cách giữa để thi công trụ cầu như giai đoạn 1.

Đối với đường cao tốc phải, toàn bộ đoạn từ Km 8+120 - Km 8+860 sẽ được rào chắn. Các phương tiện lưu thông trên đường tạm bố trí tại dải phân cách giữa để đi qua khu vực thi công. Một số vị trí tiếp tục thu hẹp làn khẩn cấp để thi công hệ thống thoát nước và các nhánh lên, xuống cao tốc.

Rào chắn nhiều đoạn đường gom Đại lộ Thăng Long, xe máy được tổ chức đi vào cao tốc

Ở chiều ngược lại, đường cao tốc trái Đại lộ Thăng Long tiếp tục duy trì phương án tổ chức giao thông của giai đoạn 1 tại các vị trí thi công trụ cầu, đồng thời thu hẹp làn khẩn cấp để thi công hệ thống thoát nước và đường nhánh.

Trên đường gom trái Đại lộ Thăng Long và đường Hoàng Tùng, phương án phân luồng giai đoạn 1 cũng được giữ nguyên; một số đoạn đường gom được thu hẹp để thi công hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ nhưng vẫn bảo đảm bề rộng tối thiểu 4m cho phương tiện lưu thông.

Trong toàn bộ phạm vi thi công, tốc độ tối đa của các phương tiện được giới hạn ở mức 60km/h.

Để bảo đảm giao thông thông suốt, Sở Xây dựng yêu cầu Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, đèn cảnh báo, biển chỉ dẫn phân luồng từ xa và tại chỗ; tổ chức lực lượng trực 24/24h, phối hợp với các lực lượng chức năng điều tiết giao thông và xử lý kịp thời nếu xảy ra ùn tắc.

Chủ đầu tư và nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố trong quá trình thi công.

Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo người dân và các đơn vị vận tải chấp hành hệ thống biển báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng, đồng thời chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp khi lưu thông qua khu vực Đại lộ Thăng Long trong thời gian thi công.