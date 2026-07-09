Mở rộng cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ lên 10-12 làn xe với 25.000 tỷ đồng, thời gian thu phí 22 năm

ANTD.VN -Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành (Công ty Phương Thành) mới đây đã có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng kết quả nghiên cứu phương án mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên 10 - 12 làn xe theo phương thức PPP.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu dự án được thực hiện trên tổng chiều dài gần 30km trên địa bàn TP Hà Nội.

Điểm đầu tại nút giao Pháp Vân (giao cắt giữa đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3). Điểm cuối (Km211+256) tại nút giao Đại Xuyên.

Trên cơ sở dự báo nhu cầu vận tải trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, đặc biệt là dự án trục không gian QL1A (quy mô mặt cắt ngang 90m, gồm 16 làn xe), Công ty Phương Thành đề xuất quy mô mở rộng của tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

Trong đó, đoạn Pháp Vân - Vành đai 4 đầu tư mở rộng lên 12 làn xe. Trên đoạn tuyến này, đoạn từ nút giao Pháp Vân đến Km182+400 (khu vực nút giao Pháp Vân, dài khoảng 1,5km) được xây dựng cầu cạn quy mô 6 làn xe tại dải phân cách giữa.

Đoạn Km182+400 đến Vành đai 4 sẽ xây dựng 2 cầu cạn bố trí hai bên đường cao tốc hiện hữu, quy mô 3 làn xe mỗi cầu cạn.

Công ty Phương Thành đề xuất mở rộng cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ lên 10-12 làn xe với 25.000 tỷ, thời gian thu phí hoàn vốn từ 21-22 năm

Đối với đoạn tuyến mở rộng lên quy mô 10 làn xe (từ Vành đai 4 đến Cầu Giẽ), đoạn Vành đai 4 đến nút giao Thường Tín sẽ xây dựng 2 cầu cạn bố trí hai bên đường cao tốc hiện hữu, mỗi cầu cạn có 2 làn xe.

Đoạn Thường Tín đến Cầu Giẽ (cuối tuyến) sẽ mở rộng sang hai bên đường hiện hữu, mỗi bên thêm 2 làn xe.

Trên tuyến sẽ bố trí 9 nút giao liên thông (dự án mở rộng đầu tư 7 nút giao, 2 nút giao còn lại hoạch định triển khai sau cùng dự án trục ngang).

Với phương án trên, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 25.101 tỷ đồng, gồm: chi phí GPMB khoảng hơn 1.700 tỷ đồng; Chi phí xây dựng, thiết bị khoảng hơn 16.900 tỷ đồng; Chi phí dự phòng hơn 3.700 tỷ đồng; Lãi vay trong thời gian xây dựng hơn 1.000 tỷ đồng.

Bảo đảm tính khả thi và hiệu quả tài chính của dự án mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, trên cơ sở tính toán nhu cầu vận tải, Công ty Phương Thành đề xuất triển khai dự án theo phương thức PPP với tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia khoảng 64% (tương đương khoảng 16.120 tỷ đồng). Thời gian thu phí hoàn vốn khoảng 21 - 22 năm.

Trường hợp vốn Nhà nước tham gia tối đa 50% tổng mức đầu tư (khoảng 12.550 tỷ đồng) cũng được nghiên cứu đồng thời, song, nhà đầu tư đánh giá phương án này không bảo đảm hiệu quả tài chính.

Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã được nâng cấp, mở rộng với quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h phân kỳ đầu tư hai giai đoạn.

Theo báo cáo của đơn vị vận hành, kể từ khi đưa vào khai thác, lưu lượng trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ liên tục tăng cao theo từng năm với tốc độ tăng trưởng bình quân 6%/năm.