Lực lượng Công an khẩn trương triển khai cứu nạn, cứu hộ du khách gặp tai nạn trên biển Phú Quốc

ANTD.VN - Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ đối với du khách gặp tai nạn trên biển Phú Quốc.

Công an tỉnh An Giang cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ lật ca nô chở đoàn khách du lịch tại vùng biển Phú Quốc vào chiều 11/7/2026, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và xác minh nguyên nhân vụ việc.‎

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 11/7/2026, cano chở khách số hiệu AG 26751 của Công ty Ocean Pearl Travel do tài công là ông Nguyễn Hồng Hải (sinh năm 1969, trú tại xã Bình Sơn, tỉnh An Giang) điều khiển, chở 32 khách du lịch quốc tịch Ấn Độ và 4 thuyền viên Cano (gồm 1 tài công, 1 thợ máy, 1 nhân viên và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam) đi từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng An Thới.

Khi đi được khoảng 100 mét cách Hòn Mây Rút Ngoài thì bất ngờ gặp sóng to, gió lớn, ca nô bị lật úp khiến toàn bộ thuyền viên và hành khách rơi xuống biển.

Hiện trường vụ lật cano trên biển

Lực lượng Công an phối hợp các đơn vị chức năng đưa các du khách gặp nạn lên tàu

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo, huy động các lực lượng, phương tiện của Công an đặc khu Phú Quốc, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát giao thông và các đơn vị đóng quân trên địa bàn đặc khu khẩn trương tiến hành các biện pháp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp vớt được 36/36 người, trong đó 19 người trong tình trạng sức khỏe ổn định; đưa vào các bệnh viện để cấp cứu 17 người. Đến thời điểm 15h ngày 11/7/2026, 15 người tử vong (toàn bộ là người Ấn Độ, trong đó có 2 nữ).

Qua xác minh ban đầu Công ty Ocean Pearl Travel do ông Diệp Nguyễn Quốc, sinh năm 1970, trú tại khu phố Hòn Thơm, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang làm giám đốc đại diện hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch.

Hiện Công an tỉnh đang tập trung chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an đặc khu Phú Quốc phối hợp với các lực lượng có liên quan khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc.

Như ANTĐ thông tin, ngày 11/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã ký Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 11/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo đến người bị nạn và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng, lãnh đạo tỉnh An Giang và lực lượng Công an, y tế, cảnh sát biển, lực lượng biên phòng... tới hiện trường để tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Để kịp thời khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của Tỉnh:

a) Bố trí mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân, du khách; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

b) Trực tiếp chủ trì làm việc với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập nếu có; đồng thời khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan tới vụ tai nạn giao thông nêu trên; làm căn cứ để tuyên truyền, thực hiện các giải pháp phòng ngừa trong thời gian tới.

2. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh An Giang và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên.

3. Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải tại khu vực xảy ra tai nạn và các khu vực có điều kiện tương tự; tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy, kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, điều kiện của người điều khiển phương tiện và việc tổ chức đưa, đón khách; kịp thời khắc phục các bất cập, nguy cơ mất an toàn nhằm phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự.

4. Bộ Ngoại giao khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và các cơ quan để kịp thời thực hiện công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và xử lý các vấn đề liên quan đến công dân Ấn Độ.