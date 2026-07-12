Hà Nội đề xuất đặt tên mới 51 tuyến đường, phố và một công trình công cộng

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND dự thảo nghị quyết về việc đặt tên, điều chỉnh độ dài một số tuyến đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn năm 2026.

Theo tờ trình, thành phố dự tính đặt tên mới cho 51 tuyến đường, phố thuộc 31 phường, xã; đồng thời điều chỉnh độ dài 5 tuyến và đặt tên mới cho một công trình công cộng.

Trong số 51 tuyến đường, phố được đề xuất đặt tên, có 39 tuyến mang tên địa danh, làng nghề, di tích lịch sử-văn hóa và các tên gọi khác; 12 tuyến mang tên danh nhân.

Cụ thể, 12 tuyến đường, phố mang tên danh nhân gồm: Nguyễn Hữu An (phường Cầu Giấy), Lý Triện (phường Chương Mỹ), Vũ Nam Long (phường Dương Nội), Vũ Tuyên Hoàng (phường Hoàng Liệt), Vũ Lập (phường Long Biên), Nguyễn Long (phường Tây Hồ), Đỗ Cao Mại (phường Xuân Đỉnh), Bùi Huy Đáp (phường Yên Sở), Quang Dũng (xã Đan Phượng), Lê Sạn (xã Nam Phù), Nguyễn Đình Huấn (xã Phù Đổng), Trần Minh Hiến (xã Tiến Thắng).

Các tuyến còn lại được đặt theo tên địa danh, làng nghề, di tích lịch sử-văn hóa tiêu biểu, như: Đại Yên, Ngọc Hòa, Ninh Sơn, chùa Trăm Gian, Phụng Châu, Long Châu, Yên Khê (phường Chương Mỹ); Cổ Mai (phường Hoàng Mai); Phú Cường (phường Phú Lương); Võ Thượng (phường Phúc Lợi); Chùa Mía, Đường Lâm, Cam Lâm (phường Sơn Tây); cùng nhiều địa danh khác thuộc các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, UBND TP cũng đề xuất điều chỉnh, kéo dài 5 tuyến đường, phố gồm: đường chùa Trầm, đường Chúc Sơn (phường Chương Mỹ); phố Đặng Thùy Trâm (phường Nghĩa Đô); phố Kiều Mai (phường Xuân Phương); đường Tả Thanh Oai (xã Đại Thanh).

Hà Nội cũng đề xuất đặt tên Công viên An Hòa cho khu công viên đã được quy hoạch và xây dựng tại phường Cầu Giấy. Công viên nằm tại khu vực có vị trí quan trọng, phía bắc giáp trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Nội vụ; phía nam giáp phố Hoàng Quán Chi; phía đông giáp tuyến phố dự kiến mang tên Nguyễn Hữu An; phía tây giáp Cung Thiếu nhi Hà Nội và đường Phạm Hùng.

Theo UBND TP Hà Nội, việc đặt tên và điều chỉnh độ dài các tuyến đường, phố nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, tạo thuận lợi cho công tác quản lý hành chính, tổ chức giao thông, đồng thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân Thủ đô.