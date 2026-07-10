“Dân mạng” tăng tìm kiếm thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang

ANTD.VN - Theo dữ liệu từ Cốc Cốc Research, từ khóa “Tuyên Quang” tăng 180% trong giai đoạn từ ngày 1/7 đến 6/7.

Người dùng Cốc Cốc tìm kiếm thông tin về kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Xu hướng tìm kiếm cho thấy người dân rất quan tâm đến kết quả thi tại địa phương này cũng như những sai phạm xảy ra tại trường Chuyên Tuyên Quang.

Hôm qua (9-7), tỉnh Tuyên Quang đã họp báo thông tin về sự việc. Hiện sự việc này vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân cả nước.

Cũng theo Cốc Cốc Research, từ ngày 1/7 đến 6/7, Cốc Cốc ghi nhận khoảng 600.000 lượt truy cập vào các cổng tra cứu điểm thi. Hơn 65% lượng truy cập tập trung tại website của các Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh cổng tra cứu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, website của các Sở cùng một số cơ quan báo chí cũng là những địa chỉ được truy cập nhiều trong thời điểm công bố kết quả.

Sau khi điểm thi được công bố, nhu cầu tìm kiếm thông tin phục vụ xét tuyển tăng mạnh. Nhóm từ khóa về đăng ký nguyện vọng đại học ghi nhận mức tăng trưởng 390%. Ba nhóm chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất là đăng ký nguyện vọng, thời gian đăng ký và lệ phí/thanh toán nguyện vọng.

Cùng giai đoạn, lượng tìm kiếm về điểm chuẩn tăng 343%, đạt khoảng 330.000 lượt. Các trường xuất hiện nhiều nhất trong nhóm từ khóa này gồm: Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Ngân hàng và Đại học Thủy lợi.

Phổ điểm cũng là một trong những chủ đề được quan tâm nhiều sau khi có kết quả thi. Các từ khóa nổi bật gồm “phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026”, “phổ điểm 2026” và “phổ điểm A00 2026”. Trong nhóm này, các tổ hợp A00, B00, D01, C00, A01, C03 và C01 được tìm kiếm nhiều nhất.