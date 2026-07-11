An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Chính trị - Xã hội

Khẩn trương cứu hộ vụ lật ca nô chở khách ở Phú Quốc

0 bình luận

ANTD.VN - Chiều 11/7, một vụ lật ca nô chở khách xảy ra trên vùng biển phía Nam đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang). Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, ca nô Ocean Pearl Island biển kiểm soát AG-26751 của Công ty Ocean Pearl, do ông Nguyễn Hồng Hải điều khiển, chở đoàn khách xuất bến từ Cảng quốc tế An Thới đến Hòn Mây Rút Ngoài tham quan, tắm biển.

Đến khoảng 13 giờ, ca nô rời Hòn Mây Rút Ngoài để đưa khách trở về Cảng Quốc tế An Thới. Khi di chuyển được khoảng 400m, phương tiện bất ngờ bị lật.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Đồn Biên phòng An Thới đã điều động 2 tàu cùng phối hợp với lực lượng hải quân, cảnh sát biển và các đơn vị liên quan triển khai cứu hộ, cứu nạn, đưa các nạn nhân vào bờ.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng