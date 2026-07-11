Khẩn trương cứu hộ vụ lật ca nô chở khách ở Phú Quốc

ANTD.VN - Chiều 11/7, một vụ lật ca nô chở khách xảy ra trên vùng biển phía Nam đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang). Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, ca nô Ocean Pearl Island biển kiểm soát AG-26751 của Công ty Ocean Pearl, do ông Nguyễn Hồng Hải điều khiển, chở đoàn khách xuất bến từ Cảng quốc tế An Thới đến Hòn Mây Rút Ngoài tham quan, tắm biển.

Đến khoảng 13 giờ, ca nô rời Hòn Mây Rút Ngoài để đưa khách trở về Cảng Quốc tế An Thới. Khi di chuyển được khoảng 400m, phương tiện bất ngờ bị lật.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Đồn Biên phòng An Thới đã điều động 2 tàu cùng phối hợp với lực lượng hải quân, cảnh sát biển và các đơn vị liên quan triển khai cứu hộ, cứu nạn, đưa các nạn nhân vào bờ.