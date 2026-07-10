Phố Quang Trung ngập trắng trong trận mưa chiều qua: Họp kiểm điểm ngay tối cùng ngày

ANTD.VN -Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP đã tổ chức họp kiểm điểm ngay trong tối 9/7 để rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức vận hành hệ thống thoát nước chậm trễ, gây tình trạng úng ngập trên một số tuyến phố trong trận mưa chiều tối qua.

Thông tin về tình trạng ngập cục bộ trên một số tuyến phố trung tâm Thủ đô vào chiều tối qua, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố, Sở Xây dựng Hà Nội vừa phát đi thông cáo cho biết, Trung tâm là đơn vị được giao quản lý vận hành hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn TP Hà Nội.

Chiều tối 9/7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc bộ, khu vực Trung tâm TP có trận mưa lớn với lượng mưa từ 40-80mm. Một số điểm có lượng mưa lớn hơn như Yên Sở 84,4mm; Việt Hưng 73,6mm; Hoàng Mai 63,7mm; Hai Bà Trưng 52,8mm; Thanh Liệt 46,5mm… nên đã xảy ra hiện tượng ngập cục bộ tại một số điểm trên địa bàn thành phố như Liên Trì- Nguyễn Gia Thiều, Quang Trung- Trần Quốc Toản, Ngã tư Phan Bội Châu- Lý Thường Kiệt, ngã năm Bà Triệu.

Phố Quang Trung- Trần Quốc Toản ngập như sông trong trận mưa lớn chiều tối qua

Khi mưa xảy ra, Trung tâm đã yêu cầu đơn vị thi công vận hành mở cửa xả vào hồ Bảy Mẫu trong Công viên Thống Nhất để đảm bảo thoát nước cho khu vực xung quanh. Do dự án đang trong quá trình thực hiện nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, do công tác vận hành cửa phai kết nối trục thoát nước phố Quang Trung với hồ điều hòa Công viên Thống Nhất chậm, chưa kịp thời gây ra hiện tượng ngập cục bộ. Sau khoảng 30 phút khi cửa phai được mở thì các điểm úng ngập trên đã rút hết nước.

Trung tâm cho hay, hệ thống thoát nước cục bộ sau khi được đầu tư, đưa vào vận hành công tác tiêu thoát nước nhanh và các điểm úng ngập khác đều được kiểm soát ngoài sự cố đáng tiếc do thao tác vận hành của phai chậm kết nối hồ điều hòa Công viên Thống Nhất vào chiều tối qua.

"Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP đã tổ chức họp kiểm điểm ngay trong tối 9/7 để có rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức vận hành hệ thống, không để xảy ra sự cố như vừa qua"- thông cáo nêu.

Như An ninh Thủ đô phản ánh, trong trận mưa lớn chiều tối qua, tuyến phố Quang Trung- Trần Quốc Toản đã bị ngập như sông từ khoảng 17h. Nhiều điểm ngập từ 20-30cm khiến người dân và các phương tiện phải bì bõm lội nước rời công sở. Phố Quang Trung cũng là một trong những khu vực được triển khai thực hiện dự án chống úng ngập khẩn cấp vừa hoàn thành.