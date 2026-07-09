Transerco đặt mục tiêu xanh hóa 51% đội xe buýt vào cuối năm 2026

ANTD.VN -Tổng công ty Vận tải Hà Nội thông tin, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn Tổng công ty đã chuyển đổi 281 xe buýt điện cho 17 tuyến. Mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2026 đạt trên 51% số xe buýt được xanh hóa.

Thông tin về tình hình sản xuất 6 tháng đầu năm, ông Nguyễn Thủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho hay, trong nửa đầu năm 2026, công tác vận hành gặp nhiều khó khăn do hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, nhiều công trình hạ tầng được triển khai với mật độ dày đặc, lao động lái xe thiếu hụt.

Dù vậy, các nhóm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ được duy trì đảm bảo đáp ứng yêu cầu đề ra. Lũy kế 6 tháng, Tổng công ty đã vận hành 1.558.576 lượt xe, bằng 93,5% kế hoạch. Tổng sản lượng khách vận chuyển tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong nửa đầu năm, Trung tâm quản lý chất lượng dịch vụ đã kiểm tra 46.225 lượt xe, tỷ lệ vi phạm phải xử lý trên tổng số lượt kiểm tra giảm gần 40% so với cùng kỳ.

Transerco đặt mục tiêu xanh hóa 51% đội ngũ xe buýt vào cuối năm nay

Bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp nhận xử lý hơn 55.740 thông tin khách hàng, chủ yếu là yêu cầu tư vấn dịch vụ. Tổng hợp qua các kênh, ghi nhận 533 thông tin khen ngợi, số thông tin phản ánh về chất lượng dịch vụ giảm 38% so với cùng kỳ năm trước...

Với hai tuyến buýt sân bay 68 và 86 đạt 86,7% kế hoạch; tuyến City tour đã thực hiện hơn 5.085 lượt xe, vận chuyển 109.154 lượt hành khách. Doanh thu thực hiện tăng 2% so với cùng kỳ.

Cũng theo lãnh đạo Transerco, trong 6 tháng đầu năm, thông tin về quy hoạch thành phố, biến động giá nhiên liệu khiến các doanh nghiệp vận tải liên tỉnh chủ động cắt giảm chuyến lượt hoạt động, ảnh hưởng đến sản lượng, doanh thu khai thác của các đơn vị bến xe.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng phục vụ hành khách

Sản lượng xe khách ra vào các bến 6 tháng đầu năm đạt 356.242 lượt, đạt 96,7% kế hoạch, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó sản lượng xe buýt đạt 849.754 lượt, đạt 103% kế hoạch, tăng 2,1% so với cùng kỳ.

Ngoài 53 tuyến buýt điện trung bình từ Dự án Tăng cường giao thông đô thị bền vững cho dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội, Transerco và các đơn vị đã hoàn thành kế hoạch đưa 122 xe buýt điện trung bình và 43 xe buýt điện lớn vào vận hành.

Lũy kế đến hết 6 tháng đầu năm 2026, toàn Tổng công ty đã chuyển đổi 281 xe buýt điện cho 17 tuyến. Trên cơ sở văn bản chấp thuận đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi phương tiện xe buýt điện trong năm 2026 của UBND TP, Transerco và các đơn vị sẽ tiếp tục triển khai chuyển đổi phương tiện cho 26 tuyến và nhánh tuyến với 320 phương tiện xe buýt điện các loại, đưa tỷ lệ phương tiện của Tổng công ty được chuyển đổi đến hết năm 2026 đạt trên 51%, phấn đấu hoàn thành toàn bộ Kế hoạch chuyển đổi trước thời hạn trong điều kiện cho phép.

Trong nửa cuối năm 2026, Transerco cho biết sẽ chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực để đẩy nhanh chuyển đổi phương tiện xe buýt điện năm 2026, đảm bảo tiến độ, hiệu quả theo yêu cầu. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy trình quản lý cho các tuyến xe buýt điện và hạ tầng trạm sạc tại các depot của Tổng công ty trên cơ sở thực tế vận hành.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh trong các tháng tiếp theo với mục tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2026 ở mức tăng trưởng 12% theo chỉ đạo của thành phố.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm duy trì ổn định chất lượng dịch vụ, chất lượng phương tiện đã và đang triển khai có hiệu quả…