Quốc lộ 6 qua Điện Biên bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn phải đóng đường

ANTD.VN - Thông tin từ Khu quản lý đường bộ I, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn diễn biến phức tạp nhiều ngày qua, tuyến quốc lộ 6 qua địa bàn tỉnh Điện Biên bị sạt lở nhiều đoạn gây ách tắc.

Cơ quan quản lý đã phải phối hợp với lực lượng chức năng địa phương cấm đường, phân luồng giao thông cho các phương tiện.

Cụ thể nhiều đoạn vẫn còn tắc đường, phương tiện không thể lưu thông qua như tại Km408+870T sạt lở taluy dương gây tắc đường từ 5 giờ 30 phút, dự kiến đến 13 giờ 30 phút thông đường…

Nhiều đoạn trên quốc lộ 6 bị sạt lở nghiêm trọng

Đặc biệt đoạn đèo Huổi Lóng từ Km405+750÷Km409+250 taluy dương liên tục sạt lở, đá rơi, bùn đất trôi tràn gây tắc đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, không đảm bảo điều kiện khai thác. Công ty CP Đường bộ 226 đã phối hợp phòng CSGT- Công an tỉnh Điện Biên, Ban phòng thủ dân sự xã Mường Mùn cấm đường tạm thời từ 10 giờ 30 phút ngày 8/7/2026, phân luồng để phương tiện giao thông đi theo tuyến cũ.

Lực lượng CSGT Điện Biên phân luồng, điều tiết cho phương tiện đi qua qua các điểm bị sạt lở

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Khu Quản lý đường bộ I đã chỉ đạo Văn phòng Quản lý đường bộ I.1, Công ty CP đường bộ 226 tổ chức điều hành đảm bảo giao thông rào chắn, đặt biển cảnh báo tại các vị trí sạt lở, bố trí 6 máy móc lốp, 1 máy xúc xích, 1 xúc lật, 5 ô tô, nhân lực hót dọn để thông đường trong thời gian nhanh nhất.

Đồng thời chỉ đạo Văn phòng làm việc cụ thể với chính quyền địa phương về phương án phân luồng đảm bảo giao thông, xác định vị trí tập kết vật liệu dư thừa nếu xảy ra sạt lở mái ta luy dương (nếu tiếp tục xảy ra ách tắc).

Đến sáng nay 9/7, nhiều điểm đã được thông nhưng vẫn còn nhiều điểm chưa thể thông đường do khối lượng sạt lở lớn

Khu quản lý Đường bộ I cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên dự báo vẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn Khu Quản lý đường bộ I tiếp tục theo dõi, cập nhật và báo cáo các diễn biến tiếp theo.