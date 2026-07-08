Chưa đầy 10 giây làm thủ tục với kios check-in sinh trắc học tại Nội Bài

ANTD.VN - Cảng HKQT Nội Bài vừa đưa vào trang bị hệ thống Kiosk check-in bằng sinh trắc học tại nhà ga hành khách T1. Chỉ với quy trình "3 bước chạm" đơn giản, hành khách sẽ hoàn thành xác thực khuôn mặt chưa đầy 10 giây.

Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài đang trong giai đoạn phục vụ cao điểm hè 2026, dự kiến kéo dài đến trung tuần tháng 8. Với sản lượng khai thác trung bình xấp xỉ 700 lượt chuyến bay và hơn 100 ngàn lượt khách mỗi ngày, đặc biệt ngày cao nhất đạt 740 lượt chuyến bay và 120.000 lượt khách, bài toán giảm tải cho các khu vực làm thủ tục truyền thống là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Trong bối cảnh đó, việc đưa vào trang bị hệ thống Kiosk check-in bằng sinh trắc học tự động phục vụ các chuyến bay nội địa tại nhà ga hành khách T1 đã trở thành một giải pháp hiệu quả, giúp hạn chế tình trạng ùn ứ cục bộ tại các khung giờ cao điểm, đồng thời tăng trải nghiệm của hành khách qua Cảng.

Kios sinh trắc học tại nhà ga T1- sân bay quốc tế Nội Bài giúp hành khách quét mặt trong vòng 10 giây

Thay vì phải xếp hàng chờ đợi kiểm tra giấy tờ thủ công, hệ thống Kiosk sinh trắc học cho phép hành khách chủ động hoàn thành thủ tục xác thực trong vòng 10 giây.

Để sử dụng các kiosk này, hành khách chỉ cần cầm sẵn thẻ lên máy bay và bản cứng Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, thực hiện 3 bước đơn giản: Bước 1: Quét thẻ lên máy bay; Bước 2: Quét CCCD gắn chip; Bước 3: Quét khuôn mặt.

Hệ thống camera nhận diện đối soát dữ liệu hành khách tự động với độ chính xác cao, vừa đảm bảo an ninh hàng không, vừa giúp hành khách đi qua các cửa kiểm soát an ninh, cửa ra máy bay mượt mà hơn mà không cần xuất trình giấy tờ nhiều lần.

Sự tham gia của hệ thống Kiosk sinh trắc học này đã san sẻ đáng kể áp lực cho các quầy thủ tục, làn kiểm tra giấy tờ tùy thân truyền thống, cửa ra máy bay đặc biệt trong những khung giờ cao điểm.

Để hỗ trợ hành khách – đặc biệt là những người lớn tuổi hoặc người lần đầu tiếp cận công nghệ – làm quen với quy trình mới, Cảng HKQT Nội Bài đã bố trí lực lượng Đoàn Thanh niên ứng trực tại Nhà ga T1. Trong suốt tháng cao điểm hè, tại mỗi khu vực Kiosk sinh trắc học luôn có từ 2 đến 3 đoàn viên thanh niên thường trực để chủ động hướng dẫn hành khách.

Bên cạnh giải pháp trọng tâm là Kiosk check-in sinh trắc học tại nhà ga, Cảng HKQT Nội Bài cũng đã đồng bộ hạ tầng kỹ thuật để mang đến các lựa chọn linh hoạt khác cho hành khách.

Hành khách của Vietnam Airlines và Vietjet Air có thể chủ động xác thực sinh trắc học từ trước khi đến sân bay qua ứng dụng VNeID;

Hành khách của hãng Vietjet và Sun Phú Quốc Air có thể sử dụng ứng dụng riêng của các hãng này để làm thủ tục trước chuyến bay 24 giờ.

Trong giai đoạn đầu triển khai, hệ thống chưa áp dụng cho hành khách nước ngoài, trẻ em dưới 16 tuổi hoặc hành khách lên sân bay chỉ sử dụng tài khoản VNeID.

Thời gian tới, đội ngũ kỹ thuật của sân bay sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để nâng cấp hệ thống, hướng tới mục tiêu phục vụ xác thực sinh trắc học cho 100% đối tượng hành khách, từng bước hoàn thiện mô hình sân bay thông minh.