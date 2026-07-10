Xuất hiện tình trạng trục lợi chính sách giảm phí qua trạm BOT

ANTD.VN -Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng lợi dụng chính sách để xác nhận hoặc áp dụng giảm phí qua trạm BOT sai đối tượng.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT về việc tăng cường thực hiện chính sách giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các phương tiện thuộc diện được ưu đãi tại các trạm thu phí BOT.

Chính sách giảm phí cho phương tiện của người dân sống trong phạm vi 5-10km quanh trạm BOT được triển khai từ năm 2017, góp phần hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân, đồng thời bảo đảm hoạt động thu phí ổn định, minh bạch.

Nhà chức trách đường bộ yêu cầu rà soát việc miễn phí qua trạm BOT do xuất hiện tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng lợi dụng chính sách để xác nhận hoặc áp dụng giảm phí sai đối tượng. Vì vậy, các địa phương được yêu cầu phối hợp với doanh nghiệp BOT kiểm tra, rà soát toàn bộ danh sách phương tiện đang được hưởng ưu đãi, bảo đảm đúng phạm vi, đúng đối tượng theo quy định hiện hành, kể cả sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Cơ quan này cũng đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chính sách để miễn, giảm phí trái quy định; đồng thời tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu đúng chính sách và phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại các trạm thu phí.

Đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp BOT, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ động phối hợp với chính quyền địa phương xác nhận danh sách phương tiện được giảm phí và thực hiện đúng quy định.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc rà soát nhằm bảo đảm chính sách hỗ trợ người dân khu vực lân cận trạm BOT được thực hiện đúng đối tượng, ngăn chặn trục lợi, tránh thất thoát doanh thu và bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động thu phí.