Thống nhất đầu tư công toàn tuyến Vành đai 5- vùng Thủ đô để đảm bảo khả thi

ANTD.VN -Hội đồng thẩm định Nhà nước thống nhất với đề xuất của Bộ Xây dựng về hình thức đầu tư tuyến đường Vành đai 5- Vùng thủ đô với quy mô cao tốc 6 làn xe và đường song hành bằng vốn ngân sách để đảm bảo tính khả thi của dự án.

Quy mô cao tốc 6 làn xe, 2 làn đường song hành là phù hợp

Hội đồng thẩm định Nhà nước vừa có văn bản báo cáo Chính phủ kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, Hội đồng thẩm định Nhà nước kiến nghị Chính phủ xem xét, ưu tiên bố trí bổ sung nguồn vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 để đầu tư toàn bộ phần tuyến chính đường Vành đai 5.

Cùng đó là chỉ đạo UBND các tỉnh/thành phố trình HĐND tỉnh/thành phố ưu tiên bố trí các nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 cho các dự án thành phần GPMB, xây dựng của phần đường song hành, dải cây xanh, vỉa hè theo quy hoạch thuộc trách nhiệm của địa phương.

Trên cơ sở đánh giá, Hội đồng thẩm định Nhà nước thể hiện sự thống nhất với Báo cáo nghiên cứu khả thi về sự cần thiết đầu tư dự án và sự phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển KT-XH và quy hoạch có liên quan.

Hội đồng thẩm định Nhà nước cũng nhận thấy, quy mô được đề xuất đầu tư (tuyến chính quy mô 6 làn xe cao tốc, đường song hành quy mô tối thiểu 2 làn xe) là có cơ sở, bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại của tuyến đường.

Tại báo cáo, Hội đồng thẩm định Nhà nước cũng lưu ý, trên cơ sở số liệu khảo sát, thống kê chi tiết, Bộ Xây dựng và UBND các tỉnh/thành phố cập nhật, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật; nghiên cứu ưu tiên bố trí quỹ đất, sớm triển khai xây dựng các khu tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB.

Hội đồng thẩm định Nhà nước cơ bản thống nhất với Bộ Xây dựng về phương thức đầu tư đường Vành đai 5- Vùng Thủ đô bằng vốn công

Trong bước thiết kế tiếp theo, Hội đồng thẩm định Nhà nước đề nghị Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát yếu tố kỹ thuật các đoạn tuyến được nâng cấp, mở rộng bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đường cao tốc; xác định quy mô đường song hành bảo đảm đáp ứng nhu cầu vận tải của khu vực đặc biệt đoạn qua khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ.

Phương án đầu tư PPP chưa xác định tính khả thi

Liên quan đến hình thức đầu tư dự án, theo Hội đồng thẩm định Nhà nước, phương án đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BOT có thể giúp giảm áp lực ngân sách Nhà nước trong ngắn hạn, song, tính toán cho thấy để khả thi, ngân sách Nhà nước tham gia vào dự án vẫn rất cao (khoảng hơn 80% sơ bộ tổng mức đầu tư); vốn nhà đầu tư tham gia không lớn.

Do vậy, phương án PPP chưa xác định được tính khả thi, đặc biệt triển khai đồng bộ toàn tuyến.

Thống nhất quy mô cao tốc 6 làn xe, 2 làn đường song hành

Trong khi yêu cầu Chương trình hành động cần hoàn thành giai đoạn 2026 - 2030, góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng "2 con số", tạo nền tảng phát triển đô thị, công nghiệp của 7 địa phương trong giai đoạn tiếp theo rất cần có hình thức đầu tư chắc chắn khả thi.

Cũng theo tính toán, trường hợp đầu tư công, sau đó Nhà nước thu phí với mức thu vừa phải (BOT dự kiến thu khoảng 2.100 đồng/xe con/km cao hơn phương án Nhà nước thu 1.300 đồng/xe con/km) thì sau 20 năm dự kiến thu được khoảng hơn 105.697 tỷ đồng.

Bảo đảm sự thành công của dự án, Hội đồng thẩm định Nhà nước nhận thấy đề xuất của Bộ Xây dựng về hình thức đầu tư công là có cơ sở.

"Trong bước nghiên cứu tiếp theo, đề nghị Bộ Xây dựng, các địa phương tiếp tục nghiên cứu, cập nhật về hình thức đầu tư các dự án thành phần bảo đảm tính khả thi, hiệu quả đầu tư", báo cáo nêu.

Phương án đánh giá phương pháp, kết quả tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư cũng được đánh giá phù hợp với số liệu bước nghiên cứu tiền khả thi.

Đề xuất chính sách đặc biệt cho dự án

Đề cập đến khả năng cân đối vốn cho dự án, Hội đồng thẩm định Nhà nước cho biết, hiện nay, Chính phủ dự kiến bố trí vốn ngân sách Trung ương cho dự án khoảng 40% nhu cầu vốn ngân sách Trung ương theo đề xuất của Bộ Xây dựng.

Với hạn mức này, số vốn ngân sách Trung ương còn thiếu so với nhu cầu giai đoạn 2026 - 2030 nên không thể đầu tư đồng bộ toàn tuyến.

Nhận thấy dự án đường Vành đai 5 có vai trò quan trọng trong Vùng Thủ đô Hà Nội là đường vành đai còn lại, duy nhất chưa được đầu tư của 2 đô thị đặc biệt (Hà Nội, TP.HCM). Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã yêu cầu thực hiện đầu tư đường Vành đai 5 trong giai đoạn 2026 - 2030, Hội đồng thẩm định Nhà nước thống nhất với đề xuất của Bộ Xây dựng, kiến nghị Chính phủ trình cơ chế, chính sách đặc biệt cho dự án về thẩm định, đánh giá nguồn vốn, khả năng cân đối nguồn vốn theo quy định của Luật Đầu tư công.

Về tiến độ thực hiện dự án, hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự kiến chuẩn bị dự án năm 2026 - 2027; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bắt đầu từ năm 2027; phấn đấu khởi công cuối năm 2027, cơ bản hoàn thành năm 2030, khai thác năm 2031.

Hội đồng thẩm định Nhà nước đánh giá tiến độ hoàn thành dự án cơ bản vào năm 2030 là phù hợp với Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tiến độ thực hiện là rất gấp và do nhiều địa phương cùng triển khai nên cần rà soát, lập tiến độ thực hiện dự án chi tiết, đặc biệt các hạng mục có áp dụng cơ chế chính sách đặc biệt bảo đảm việc triển khai dự án tuân thủ theo các quy định.

Theo phương án đề xuất của Bộ Xây dựng, dự án đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội có chiều dài đầu tư khoảng 349km (bao gồm cả 57km đi trùng với đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây, 11km đi trùng đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long), đi qua địa bàn 7 địa phương: TP Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, TP. Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ.

Điểm đầu tại Km0 (tương ứng Km367+100 đường Hồ Chí Minh) thuộc địa phận xã Yên Bài, TP Hà Nội. Điểm cuối trùng điểm đầu.

Tuyến sẽ được đầu tư tuyến chính quy mô 6 làn xe cao tốc theo quy hoạch, tốc độ thiết kế 100 – 120 km/h và đường song hành (đường bên) dọc tuyến với quy mô tối thiểu đường cấp III, đường đô thị, 2 làn xe, tốc độ thiết kế 60 - 80 km/h.

Riêng đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên có địa hình đồi núi chỉ đầu tư đường song hành đối với các đoạn kết nối với khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ, các đoạn còn lại xây dựng đường gom để kết nối giao thông địa phương.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 288.268 tỷ đồng được đề xuất sử dụng vốn đầu tư công. Trong đó, ngân sách Trung ương khoảng hơn 217.700 tỷ đồng thực hiện đầu tư phần chính tuyến Vành đai 5 và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong phạm vi chính tuyến; Ngân sách địa phương khoảng hơn 70.500 tỷ đồng thực hiện đầu tư xây dựng đường song hành và thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phần còn lại.