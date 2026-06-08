Xúc động hình ảnh chiến sĩ Công an phường Giảng Võ tận tình giúp đỡ cụ bà ngồi xe lăn

ANTD.VN - Một bài đăng trên mạng xã hội của tài khoản Facebook Lan Le những ngày qua đã thu hút sự quan tâm của nhiều người bởi câu chuyện giản dị nhưng đầy ý nghĩa về hình ảnh đẹp của một cán bộ Công an phường Giảng Võ (Hà Nội) trong quá trình phục vụ nhân dân.

Theo chia sẻ của chị Lan Le, trong lúc đến làm việc tại trụ sở phường Giảng Võ, chị đã vô tình chứng kiến một khoảnh khắc khiến bản thân không khỏi xúc động.

Hôm đó, một cụ bà tuổi cao, sức khỏe yếu phải ngồi xe lăn được người thân đưa đến thực hiện thủ tục hành chính. Trong quá trình giải quyết công việc, Thiếu tá Trần Tuấn Anh, cán bộ Công an phường Giảng Võ đã tận tình hướng dẫn, giải thích các thủ tục cần thiết cho gia đình. Từ cách giao tiếp đến thái độ phục vụ đều thể hiện sự ân cần, trách nhiệm và gần gũi với người dân.

Bài viết chia sẻ của tài khoản Lan Le

Điều khiến chị Lan Le ấn tượng hơn cả là sau khi hoàn tất thủ tục, nhận thấy việc di chuyển của cụ bà gặp nhiều khó khăn, Thiếu tá Trần Tuấn Anh đã chủ động cùng người nhà nâng xe lăn, cẩn thận đưa cụ ra tận xe ô tô đang chờ bên ngoài.

"Một hành động rất bình dị nhưng lại khiến những người có mặt cảm nhận được sự ấm áp và tình người sâu sắc", chị Lan Le chia sẻ trong bài viết của mình.

Hình ảnh chị Lan Le chụp lại Thiếu tá Trần Tuấn Anh giúp đỡ cụ bà

Theo người chứng kiến, giữa nhịp sống hối hả cùng khối lượng công việc hành chính lớn mỗi ngày, những việc làm xuất phát từ sự chân thành và trách nhiệm như vậy luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Đó không chỉ là sự hỗ trợ đơn thuần đối với người dân gặp khó khăn mà còn thể hiện tinh thần tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân của người cán bộ Công an cơ sở.

Bài đăng của chị Lan Le sau khi được chia sẻ đã nhận được nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự xúc động và cho rằng chính những hành động nhỏ nhưng đầy tính nhân văn như vậy đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân trong lòng nhân dân.

Trong công tác bảo đảm an ninh trật tự cũng như thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân, bên cạnh những chiến công thầm lặng, những cử chỉ giản dị đời thường luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đó là sự tận tâm trong từng công việc, sự sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn và tinh thần trách nhiệm được thể hiện bằng những hành động cụ thể.

Hình ảnh Thiếu tá Trần Tuấn Anh ân cần hỗ trợ cụ bà ngồi xe lăn có thể chỉ diễn ra trong ít phút, nhưng đã để lại nhiều cảm xúc đẹp đối với những người chứng kiến. Đó cũng là một minh chứng sinh động cho tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trọng dân và hết lòng vì nhân dân.

Có lẽ, đối với chiến sỹ Công an, việc hỗ trợ một cụ bà lớn tuổi di chuyển chỉ là một hành động rất đỗi bình thường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hằng ngày. Thế nhưng, dưới góc nhìn của những người dân trực tiếp chứng kiến, đó lại là một hình ảnh đẹp, chứa đựng sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm đáng trân trọng.

Chị Lan Le chia sẻ rằng điều khiến chị xúc động không phải là một việc làm lớn lao, mà chính là sự chủ động quan tâm, sự ân cần xuất phát từ tấm lòng của người cán bộ Công an đối với nhân dân. "Có những hành động rất nhỏ nhưng đủ để khiến người dân cảm thấy được tôn trọng, được quan tâm và thêm tin yêu lực lượng Công an", chị Nguyễn Phương Lan chia sẻ bình luận.

Đôi khi, niềm tin của nhân dân được vun đắp từ những điều giản dị như thế. Một cái đỡ tay, một lời hỏi han hay sự hỗ trợ kịp thời đối với người già, người yếu thế không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.