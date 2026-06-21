Hội cựu CAND phường Giảng Võ là nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở

ANTD.VN - Với 350 đơn tự nguyện gia nhập Hội cựu CAND phường Giảng Võ, đơn vị đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất với phương châm là nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Đại hội Hội Cựu CAND phường Giảng Võ, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu ra 19 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Cựu CAND phường Giảng Võ.

Ban vận động thành lập hội cựu CAND phường Giảng Võ vừa phối hợp với Công an phường, phòng Văn hóa – Xã hội phường Giảng Võ tiến hành tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất Hội Cựu CAND phường Giảng Võ nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Phường Giảng Võ là nơi có số lượng cán bộ sỹ quan, chiến sỹ Công an nghỉ hưu, nghỉ công tác, chuyển ngành sau nghỉ hưu đông với khoảng 500 đồng chí.

Trong đó, có 1 đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 11 đồng chí sỹ quan cấp tướng (5 Trung tướng, 6 Thiếu tướng); cấp Thượng tá, Đại tá có trên 130 đồng chí; sĩ quan giữ chức vụ cấp cục và tương đương trở lên trước khi nghỉ hưu trên 30 đồng chí; cấp phòng và tương đương trên 80 đồng chí.



Đa số các đồng chí sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang trong lực lượng CAND về hưu tại địa phương đều giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, tính tiên phong gương mẫu của người chiến sỹ CAND.

Nhiều đồng chí sau khi nghỉ hưu đã và đang tham gia hoạt động tại các tổ chức chính trị, chính trị xã hội ở địa bàn dân cư như: Bí thư chi bộ, cấp ủy, tổ trưởng, tổ phó dân phố, ban công tác mặt trận, hội người cao tuổi, hội phụ nữ, thanh tra nhân dân, bảo vệ ANTT tại cơ sở và có nhiều đóng góp cho phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở.



Tuy nhiên, chưa có một tổ chức hội chính thức tương xứng nào để phát huy hết tiềm năng, kinh nghiệm và phẩm chất của các đồng chí Công an hưu trí trên các lĩnh vực như: An ninh trật tự, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, phong trào toàn dân tham gia PCCC và các phong trào khác ở nơi cư trú.

Nhận thức được tầm quan trọng và nguyện vọng thiết tha của các thế hệ cựu CAND tại địa bàn, các cán bộ lãnh đạo của Chi hội cựu CAND phường Giảng Võ đã chủ động phối hợp với Công an phường Giảng Võ làm việc với phòng Văn hóa – Xã hội và các ban ngành của Phường hoàn thiện các văn bản, thủ tục theo quy định để thành lập Hội Cựu CAND.

Ban vận động đã tiếp nhận 350 đơn tự nguyện gia nhập Hội cựu CAND trên địa bàn phường Giảng Võ

Ngày 27/5/2026, Chủ tịch UBND phường Giảng Võ đã ký quyết định số 630/QĐ-UBND công nhận Ban vận động thành lập Hội cựu CAND phường Giảng Võ gồm 8 đồng chí.



Trong đó, Đại tá Nguyễn Đình Tiến giữ chức vụ Trưởng ban; 1 đồng chí Phó ban và 6 đồng chí là Ủy viên. Tính đến ngày 30/5/2026, Ban vận động đã tiếp nhận 350 đơn tự nguyện gia nhập Hội cựu CAND trên địa bàn phường Giảng Võ, 100% hồ sơ đều đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào Điều lệ Hội Cựu CAND Việt Nam (sửa đổi bổ sung); thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TP Hà Nội và hướng dẫn của Ban Thường vụ hội cựu CAND thành phố Hà Nội; Đại hội Hội Cựu CAND phường Giảng Võ, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu ra 19 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Cựu CAND phường Giảng Võ.

Sau Đại hội thành lập Hội, Ban Chấp hành Hội sẽ khẩn trương báo cáo kết quả Đại hội và xây dựng dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động của Hội, kiện toàn tổ chức bộ máy của Hội, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Hội nhằm tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại bảo vệ ANQG, đảm bảo TTATXH góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

​