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Tuyển sinh Đại học 2026: Lọc ảo toàn quốc đối với hơn 7,1 triệu nguyện vọng

TN

ANTD.VN - Hệ thống tuyển sinh đại học năm 2026 đang bước vào giai đoạn lọc ảo toàn quốc từ ngày 4/8 đến ngày 9/8 với hơn 7,1 triệu nguyện vọng của các thí sinh. Quá trình này được thực hiện qua 6 lần nhằm loại bỏ các nguyện vọng trùng lặp, đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển duy nhất một nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất. Sau khi hoàn tất quy trình này, các trường đại học trên cả nước sẽ lần lượt công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 13/8/2026.

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