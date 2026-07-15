Cả nước ghi nhận hơn 7 triệu nguyện vọng xét tuyển đại học đăng ký thành công

Gần 2,4 triệu nguyện vọng đăng ký vào các ngành STEM.

Sáng 15-7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố số liệu đăng ký xét tuyển đại học năm 2026. Cả nước có 874.811 thí sinh đã nhập nguyện vọng xét tuyển, chiếm khoảng 70,4% trong tổng số 1.241.914 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026.

Theo thống kê, thí sinh đã đăng ký tổng cộng 7.180.860 nguyện vọng, tương đương bình quân khoảng 8,2 nguyện vọng mỗi thí sinh. Đáng chú ý, các ngành thuộc khối STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) tiếp tục thu hút đông đảo thí sinh.

Có 467.590 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM với tổng cộng 2.368.179 nguyện vọng, cho thấy sức hút lớn của nhóm ngành được ưu tiên phát triển trong những năm gần đây.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết có 331.693 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, với tổng số 1.291.839 nguyện vọng.

Theo kế hoạch tuyển sinh, sau khi hoàn tất đăng ký nguyện vọng, thí sinh sẽ tiếp tục thực hiện các bước nộp lệ phí xét tuyển theo hình thức trực tuyến trước khi hệ thống tiến hành lọc ảo và các cơ sở đào tạo công bố điểm chuẩn theo quy định. Thời gian nộp lệ phí bắt đầu từ hôm nay đến 17h ngày 21-7.

Để tránh quá tải hệ thống, Bộ Giáo dục và Đào tạo phân chia thời gian thanh toán theo từng nhóm tỉnh, thành phố. Trong đó, Hà Nội, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu và Sơn La thực hiện thanh toán từ ngày 15 đến 16-7; TP.HCM, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đồng Nai và Tây Ninh từ ngày 19 đến 20-7; các địa phương còn lại được bố trí theo các khung thời gian xen kẽ.

Bộ lưu ý thí sinh chỉ nộp lệ phí trên Hệ thống xét tuyển, không thanh toán qua các kênh khác. Trong trường hợp hệ thống tạm thời quá tải hoặc không hiển thị nút "Thanh toán", thí sinh không nên truy cập liên tục mà chờ khoảng 15-30 phút rồi thực hiện lại. Sau khi thanh toán thành công, việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí sẽ được cập nhật trên hệ thống.

Bộ cũng khuyến cáo thí sinh sử dụng máy tính hoặc điện thoại thông minh có kết nối Internet ổn định, chỉ đăng nhập trên một thiết bị tại một thời điểm, đồng thời chuẩn bị sẵn tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử đã kích hoạt chức năng thanh toán trực tuyến để việc nộp lệ phí diễn ra thuận lợi.