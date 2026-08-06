Chương trình ý nghĩa dành cho sinh viên Trường Đại học Lao động xã hội – cơ sở Sơn Tây

Trường Đại học Lao động xã hội – cơ sở Sơn Tây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trường Đại học Lao động xã hội, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trường về giảng dạy các học phần của chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh và chương trình môn Giáo dục thể chất thuộc chương trình đào tạo đại học của Trường.

Khoảng 500 sinh viên tham gia thực tập kỹ năng PCCC&CNCH

Trong khuôn khổ nội dung đào tạo về giáo dục quốc phòng và an ninh, Nhà trường đã phối hợp với Đội CC&CNCH khu vực số 26 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành CC&CNCH cho 500 sinh viên đang học tập tại Trường.

Chương trình lớp tuyên truyền, trải nghiệm được Đội CC&CNCH khu vực số 26 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xây dựng bài bản, kết hợp chặt chẽ giữa các nội dung lý thuyết và thực tế.

Hành trang quý cho mỗi sinh viên

Tại buổi tuyên truyền, trải nghiệm 500 học sinh đã được được nghe tuyên truyền về các quy định của pháp luật về PCCC, CNCH; các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ và biện pháp phòng cháy, chữa cháy trong gia đình, trường học, cách sử dụng xe điện an toàn, cách xử lý khi rò rỉ khí gas, cách thoát nạn khi mắc kẹt trong đám cháy; các thao tác cứu người bị nạn; biện pháp phòng ngừa đuối nước khi mùa hè đến; kỹ năng thoát nạn trong môi trường khói, khí độc,…Hướng dẫn tính năng, tác dụng, cách sử dụng trang thiết bị phục vụ công tác CC&CNCH.

Bên cạnh các nội dung lý thuyết, các em học sinh được trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt ngọn lửa tại bình gas và trải nghiệm học tập, thao tác, thực hành đội hình cứu người sử dụng cầu dây nghiêng.

Chương trình đã mang lại nhiều trải nghiệm lý thú, thiết thực cho các em học viên; góp phần trang bị kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân trong cuộc sống hằng ngày. Đồng thời, góp phần tuyên truyền sâu rộng tới mỗi cá nhân, tổ chức về vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phòng chống tai nạn, thương tích và đuối nước – đặc biệt trong dịp hè...