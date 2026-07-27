Đề xuất nhiều cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng khu đô thị lấn biển tại Đà Nẵng

ANTD.VN - Chính phủ đề xuất nhiều cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng khu đô thị lấn biển tại thành phố Đà Nẵng, trước mắt sẽ hình thành khu đô thị lấn biển tại vịnh Đà Nẵng quy mô khoảng 1.500 ha…

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Tờ trình tại phiên họp

Ngày 27-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến đối về Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại thành phố Đà Nẵng.

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, hiện nay, theo quy hoạch thành phố Đà Nẵng được phê duyệt, trước mắt sẽ hình thành khu đô thị lấn biển tại vịnh Đà Nẵng với quy mô khoảng 1.500 ha, ngoài khơi đối diện đường Nguyễn Tất Thành, gồm 05 cụm đảo nhân tạo đa chức năng và hệ thống đê, đảo điều tiết thủy văn, cảnh quan kết nối.

Theo định hướng sơ bộ, khu đô thị lấn biển bao gồm các khu chức năng chính như: nhà ở, du lịch quốc tế, thương mại tự do và đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính quốc tế, giải trí thời đại và các công trình hạ tầng đồng bộ; được định hướng phát triển thành khu đô thị - dịch vụ biển đa chức năng, đồng thời bảo đảm yêu cầu phát triển xanh, thông minh, và gắn với quốc phòng, an ninh trên biển…

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi báo cáo thẩm tra

Đại diện cơ quan thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết, Thường trực Ủy ban và Thường trực các cơ quan của Quốc hội cơ bản nhất trí về sự cần thiết xây dựng, ban hành Nghị định.

Tuy vậy, phạm vi điều chỉnh của dự thảo đang mở rộng hơn so với nội dung Quốc hội giao và có nhiều cơ chế khác với quy định của pháp luật hiện hành thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Bởi thế, Chính phủ cần báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Để thể chế hoá Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết Trung ương 3 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính trình UBTVQH giao Chính phủ chỉ đạo các cơ quan tiếp tục rà soát nội dung quy định tại dự thảo Nghị định; đánh giá đầy đủ, kỹ lưỡng các tác động đối với các cơ chế, chính sách đặc thù…

Các đồng chí chủ trì phiên họp

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, UBTVQH cơ bản thống nhất về sự cần thiết ban hành nghị định nhằm thể chế hóa các chủ trương của Trung ương và các nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng, tạo cơ sở pháp lý để khơi thông nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế của thành phố và tạo động lực tăng trưởng cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng như cả nước.

UBTVQH đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo theo hướng bảo đảm đúng thẩm quyền, không quy định những nội dung đã được luật hoặc nghị quyết của Quốc hội điều chỉnh, đồng thời nghiên cứu, đánh giá đầy đủ tác động của từng cơ chế đặc thù… Đối với những nội dung thực sự cần thiết nhưng khác với quy định hiện hành, Chính phủ phải báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi đưa vào nghị định.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh tầm quan trọng của dự thảo Nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại thành phố Đà Nẵng trong việc góp phần phát triển đất nước trong thời gian tới. Về những nội dung còn đang có ý kiến khác nhau, Chính phủ sẽ có báo cáo sớm gửi tới Bộ Chính trị.