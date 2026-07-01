Cách tính lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức khi tăng lương cơ sở

ANTD.VN - Các chính sách về tiền lương như tăng lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng, lương hưu tăng 8% cùng nhiều chính sách về phụ cấp có hiệu lực từ ngày 1/7.

Lương cơ sở, lương hưu và nhiều phụ cấp, trợ cấp đồng loạt tăng từ hôm nay

Theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, 2,53 triệu đồng/tháng là mức lương cơ sở từ ngày 1/7.

Mức lương cơ sở để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định.

Công thức tính mức lương từ 1/7= 2,53 triệu đồng x hệ số lương hiện hưởng.

Đối với các cơ quan, đơn vị đang được áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương thì thực hiện bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6 của cán bộ, công chức, viên chức với tiền lương từ ngày 1/7 sau khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù.

Trong thời gian chưa sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế này thì thực hiện mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng theo cơ chế đặc thù từ ngày 1/7, bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng của tháng 6.

Với các cơ quan, đơn vị đang bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6 với tiền lương từ ngày 1/7/2024 do sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù thì thực hiện giảm phần chênh lệch bảo lưu tương ứng với tỷ lệ tăng lương cơ sở từ ngày 1/7.

Ngoài tiền lương, một số phụ cấp trong khu vực công sẽ được điều chỉnh theo lương cơ sở như: Phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ... và các chế độ, chính sách liên quan cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Các khoản trích theo lương cũng được điều chỉnh bao gồm các khoản như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chi phí công đoàn, đoàn phí công đoàn.

Một số chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở bao gồm các chế độ như: Chế độ thai sản, chế độ ốm đau, chế độ hưu trí, chế độ tử tuất.

3,4 triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp

Theo Nghị định số 162/2026/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, từ ngày hôm nay, tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6.

Sau khi tăng 8%, nhóm hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995 mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng sẽ tiếp tục được điều chỉnh theo 2 hướng.

Thứ nhất, tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Thứ hai, tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng cao hơn 3,5 triệu đồng/người/tháng nhưng thấp hơn 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Về công thức tính mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7 = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng của tháng 6 x 1,08.

Cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được tăng trợ cấp hằng tháng

Theo Thông tư số 12/2026 hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc, từ hôm nay, mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được tăng thêm 8% trên mức trợ cấp đang hưởng của tháng 6.

Bên cạnh mức tăng chung 8%, những trường hợp có mức hưởng thấp tiếp tục được điều chỉnh bổ sung. Theo đó, người đang hưởng trợ cấp dưới 3,5 triệu đồng/tháng sẽ được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng. Trường hợp có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng đến dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được điều chỉnh lên 3,8 triệu đồng/tháng.

Thông tư cũng quy định từ ngày 1/7, cán bộ nguyên là bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, phó bí thư, phó chủ tịch UBND, thường trực đảng ủy, ủy viên thư ký UBND, thư ký HĐND, xã đội trưởng, trưởng công an xã và các chức danh còn lại thuộc diện hưởng trợ cấp theo quy định sẽ được hưởng mức trợ cấp hằng tháng là 3,8 triệu đồng.