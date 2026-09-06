Xe khách giường nằm đâm xe đầu kéo trên cao tốc Bãi Vọt- Hàm Nghi làm 5 người bị thương

ANTD.VN -Theo thông tin ban đầu từ cơ quan quản lý đường bộ, vào 3h50 sáng nay 6/9, trên cao tốc Bãi Vọt- Hàm Nghi đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm và xe đầu kéo làm 5 người bị thương.

Theo đó, vào 3h50 sáng 6/9, xe khách giường nằm BKS 38B - 012.xx chở nhiều khách đang lưu thông trên cao tốc Bãi Vọt- Hàm Nghi theo chiều Bắc- Nam, khi đến khu vực qua địa bàn xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh đã đâm vào đuôi xe đầu kéo BKS 37H-173.xx kéo rơ-moóc 37RM-031.xx.

Vụ tai nạn giao thông làm 5 người trên xe khách giường nằm bị thương, chủ yếu chấn thương vùng cổ, tay, chân. 2 xe ô tô hư hỏng nằm giữa làn 2, gây ùn tắc giao thông hướng Bắc - Nam trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách giường nằm đâm đuôi xe đầu kéo trên cao tốc Bãi Vọt- Hàm Nghi vào rạng sáng nay 6/9

Lực lượng chức năng phải phân luồng cho dòng phương tiện di chuyển xuống nút giao cao tốc với tỉnh lộ 548 ở xã Đồng Lộc để đi ra quốc lộ 1.

Ghi nhận từ cơ quan chức năng cho thấy, thời điểm xảy ra tai nạn, trời không mưa, mặt đường cao tốc bình thường, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ. Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi dài khoảng 35 km, tổng vốn đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng, khởi công đầu năm 2023 và đưa vào khai thác từ tháng 4/2025. Giai đoạn một có 4 làn xe, tốc độ tối đa 90 km/h, tối thiểu 60 km/h.