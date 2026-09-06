Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi đầu tư tiền mã hoá trên mạng

ANTD.VN - Công an thành phố Hà Nội cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số với chiêu thức cam kết lợi nhuận cao, qua đó chiếm đoạt tài sản từ hàng trăm triệu đồng đến hàng chục tỷ đồng.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng thường tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội như Telegram, TikTok, Zalo, Facebook, xây dựng hình ảnh là người thành đạt, có thu nhập cao từ đầu tư tiền kỹ thuật số để tạo lòng tin. Một số đối tượng còn tổ chức hội thảo, lập nhóm trực tuyến, sau đó hướng dẫn nạn nhân cài đặt các ứng dụng hoặc tham gia những nền tảng đầu tư giả mạo.

Ban đầu, nạn nhân có thể được cho phép rút tiền hoặc nhận lợi nhuận cao, thậm chí 20-30% số vốn nhằm tạo niềm tin. Khi nạn nhân chuyển số tiền lớn, hệ thống bất ngờ báo lỗi hoặc không cho rút tiền. Các đối tượng tiếp tục yêu cầu nộp thêm tiền với lý do nâng cấp, mở khóa tài khoản hoặc thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không tin vào lời mời đầu tư “lợi nhuận cao, không rủi ro”; không chuyển tiền vào nền tảng không rõ nguồn gốc, không cung cấp OTP, thông tin ngân hàng và không cài ứng dụng theo hướng dẫn của người lạ. Khi nghi ngờ bị lừa đảo, cần dừng chuyển tiền, lưu giữ chứng cứ và nhanh chóng trình báo cơ quan Công an.