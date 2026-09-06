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Sân bay Liên Khương sẽ dừng toàn bộ hoạt động phát thanh phục vụ khách

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Ngân Tuyền

ANTD.VN -Thông báo từ sân bay Liên Khương, từ 5h ngày 1/11, sân bay ngừng toàn bộ hoạt động phát thanh phục vụ hành khách thường lệ tại nhà ga.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (khu vực Đà Lạt) vừa có thông báo đến các Hãng hàng không đang khai thác tại sân bay về việc ngừng phát thanh tại nhà ga.

Theo lộ trình, từ 1/10, sân bay Liên Khương tạm ngừng phát thanh mời khách làm thủ tục, mời ra cửa khởi hành (boarding) và các thông báo tìm khách thông thường.

Từ 5h ngày 1/11, sân bay ngừng toàn bộ hoạt động phát thanh phục vụ hành khách thường lệ tại nhà ga.

Hệ thống phát thanh chỉ còn dùng trong các tình huống khẩn cấp, phòng cháy chữa cháy, an ninh và an toàn hàng không theo quy định. Việc này nhằm giảm tiếng ồn, nâng chất lượng dịch vụ tại nhà ga.

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Nhà khai thác sân bay Liên Khương vừa thông báo, từ 5/11 sẽ dừng toàn bộ hoạt động phát thanh phục vụ hành khách tại nhà ga

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đề nghị các hãng chủ động thông báo trước cho hành khách; tăng cường hướng dẫn khách theo dõi trạng thái chuyến bay trên màn hình hiển thị thông tin tại nhà ga, có mặt ở cửa khởi hành đúng giờ quy định. Các hãng cũng bố trí nhân viên mặt đất hỗ trợ, kiểm soát và nhắc nhở khách tại khu làm thủ tục cũng như phòng chờ cách ly.

Sân bay Liên Khương thuộc khu vực Đà Lạt mở cửa trở lại từ ngày 19/8, sau 5 tháng tạm đóng để sửa chữa đường băng.

Theo thống kê, từ ngày 19 đến 26/8, sân bay phục vụ hàng trăm lượt cất hạ cánh, đón gần 39.000 lượt khách, vận chuyển 76 tấn hàng hóa.

Dịp lễ Quốc khánh 2/9, sân bay đón 36 - 40 chuyến bay mỗi ngày, tương đương 7.500-8.000 khách/ngày, lượng khách tăng 20 - 30% so với tuần đầu đưa vào khai thác trở lại.

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