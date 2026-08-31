Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ lật xe khách ở Gia Lai làm 4 người tử vong

ANTD.VN -Chiếc xe khách chạy tuyến TP.HCM- Pleiku khi lưu thông đến tuyến đường tránh phía Đông, quốc lộ 19 phường Hội Phú, Gia Lai đã bất ngờ bị lật làm 1 người tử vong tại chỗ, 3 người tử vong tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào khoảng 3h10 phút sáng nay 31/8, trên tuyến đường tránh phía Đông thuộc quốc lộ 19 theo hướng về ngã ba Hàm Rồng (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra 1 vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại hiện trường và 3 người tử vong tại bệnh viện sau đó.

Cụ thể, vào thời điểm trên, một xe khách giường nằm của nhà xe Việt Tân Phát BKS 50E-449.XX chạy tuyến TP.HCM- Pleiku chạy theo hướng từ Hàm Rồng đi Đak Đoa, do lái xe Nguyễn Cảnh Hạ Long (SN 1993) điều khiển đến khu vực trên thì lái xe đã mất tay lái, lật nghiêng xe vào lề đường bên phải. Vụ lật xe khiến 1 người tử vong tại chỗ và nhiều người khác bị thương đang được cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn.

Trên xe thời điểm đó xác định có 31 hành khách và 3 lái xe, phụ xe.

Hiện trường chiếc xe khách bị lật ở Gia Lai làm 4 người tử vong

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng Công an, chính quyền địa phương và các cơ sở y tế nhanh chóng đến hiện trường, hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu chữa người bị thương.

Quá trình nắm bắt tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn do tài xế vào khúc cua gặp đoạn đường trơn trượt, có bùn đất chảy ra từ lề đường sau mưa lớn nên đã không làm chủ tốc độ và tay lái.

Bước đầu kiểm tra tài xế âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn.

Sáng 31/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã đến thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên đường tránh quốc lộ 19, đang được điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương cấp cứu người bị nạn, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để tránh các trường hợp tương tự xảy ra.

Đáng nói, đã có thêm 3 nạn nhân tử vong tại bệnh viện trong vụ lật xe nói trên, nâng tổng số người tử vong lên 4 người.

Theo đó, 4 nạn nhân trong vụ tai nạn lật xe khách được xác định tử vong và nhiều nạn nhân khác bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Hùng Vương trên địa bàn.

Hiện ngành chức năng tỉnh đã xác định danh tính nạn nhân tử vong đầu tiên trong vụ tai nạn là chị Phạm Thị M.K (SN1980 tại An Khê, Gia Lai). Chị K được xác định tử vong tại chỗ và được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để lo hậu sự.

Đến 10h cùng ngày, 3 nạn nhân còn lại (chưa xác định danh tính) cũng đã tử vong do vết thương quá nặng. Lực lượng chức năng đang khẩn trương xác định danh tính các nạn nhân.