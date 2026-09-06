Những yếu tố giúp người dùng an tâm khi sử dụng dịch vụ tài chính số

ANTD.VN -Từ việc phải đến điểm giao dịch, chuẩn bị nhiều giấy tờ và chờ xét duyệt, người dùng nay có thể đăng ký khoản vay trên điện thoại chỉ với vài thao tác. Tuy nhiên, trải nghiệm tức thì không còn là yếu tố duy nhất tạo dựng niềm tin. Minh bạch thông tin, bảo mật dữ liệu và khả năng chủ động quản lý khoản vay ngày càng được quan tâm.

Chuyển đổi số đang thay đổi kỳ vọng của người dùng đối với dịch vụ tài chính

Chuyển đổi số đang thay đổi cách người Việt tiếp cận dịch vụ tài chính. Tại WFIS 2025, lãnh đạo Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước – cho biết hơn 90% giao dịch tài chính tại nhiều tổ chức tín dụng được thực hiện qua kênh số vào đầu năm 2025.

Người dùng nay có thể đăng ký, eKYC & ký hợp đồng trực tuyến thay vì đến điểm giao dịch. Tuy nhiên, tốc độ không còn là tiêu chí duy nhất; trải nghiệm còn được đánh giá ở tính minh bạch, bảo mật & khả năng quản lý khoản vay.

Điều gì giúp người dùng an tâm khi sử dụng dịch vụ tài chính số?

Khi rào cản công nghệ dần được xóa bỏ, niềm tin trở thành tiêu chí quan trọng khi lựa chọn dịch vụ tài chính số. Một dịch vụ đáng tin cậy cần đáp ứng 5 yếu tố cốt lõi:

Đăng ký nhanh, thủ tục đơn giản

Công nghệ giúp giảm giấy tờ, các bước thủ công & cho phép người dùng đăng ký trực tuyến thay vì đến điểm giao dịch. Quy trình đơn giản giúp tiết kiệm thời gian và chủ động hơn trong quyết định tài chính.

Minh bạch trước khi xác nhận khoản vay

Trước khi xác nhận khoản vay nhanh, người dùng cần được cung cấp rõ:

- Tổng số tiền cần thanh toán

- Lãi suất áp dụng

- Các khoản phí liên quan

- Lịch thanh toán và nghĩa vụ trong suốt thời gian vay

Việc hiểu rõ các điều khoản ngay từ đầu giúp người vay tránh những bất ngờ trong quá trình sử dụng khoản vay.

Người vay cần được cung cấp đầy đủ thông tin trước khi xác nhận khoản vay

An toàn khi cung cấp dữ liệu cá nhân

Bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư ngày càng được quan tâm khi dịch vụ tài chính chuyển lên nền tảng số. Công nghệ eKYC cần đi kèm cơ chế bảo vệ dữ liệu, xác nhận sự đồng ý và minh bạch về cách sử dụng thông tin cá nhân.

Chủ động quản lý khoản vay

Sau khi giải ngân, người dùng cần có thể theo dõi lịch thanh toán, dư nợ và thông tin liên quan trên ứng dụng. Các công cụ này hỗ trợ lập kế hoạch chi tiêu, hạn chế quên lịch thanh toán và kiểm soát dòng tiền.

Đơn vị cho vay uy tín

Tính pháp lý, kênh chăm sóc khách hàng rõ ràng và hệ sinh thái đối tác minh bạch góp phần củng cố niềm tin. Người dùng cũng nên ưu tiên các tổ chức có lịch sử hoạt động ổn định và cam kết bảo vệ dữ liệu.

Home Credit đang đáp ứng những kỳ vọng mới của người dùng như thế nào?

Người dùng có thể đăng ký khoản vay ngay trên ứng dụng hoặc website của Home Credit với các bước thực hiện đơn giản, ít giấy tờ và dễ dàng hoàn tất mọi lúc, mọi nơi. Hồ sơ được xử lý trên nền tảng công nghệ, giúp rút ngắn thời gian xét duyệt và hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn khi có nhu cầu.

Thông tin khoản vay, lãi suất, phí và lịch thanh toán được hiển thị rõ ràng trước khi xác nhận. Home Credit chú trọng bảo mật dữ liệu, áp dụng eKYC và các biện pháp xác thực hiện đại. Công ty thuộc nhóm tổ chức tài chính được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động.

Người dùng có thể theo dõi khoản vay và lịch thanh toán trên điện thoại, thuận tiện quản lý tài chính. Với hơn 17 triệu khách hàng, Home Credit tiếp tục đẩy mạnh số hóa gắn với tín dụng có trách nhiệm.

Home Credit hỗ trợ đăng ký & quản lý khoản vay trực tuyến trên nền tảng số

Tài chính tiêu dùng trong kỷ nguyên số không chỉ cần nhanh mà còn phải minh bạch, an toàn & dễ kiểm soát. Khi tốc độ đi cùng trách nhiệm, tài chính số mới tạo ra giá trị bền vững.