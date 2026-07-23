Xác lập những giá trị văn hóa bền vững để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân gìn giữ, kế thừa và phát huy

ANTD.VN -Sáng nay 23-7, Thiếu tướng Hoàng Công Bẩy - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an), đã dẫn đầu Đoàn khảo sát của Bộ Công an về xây dựng "Đề án phát triển văn hóa Công an nhân dân trong kỷ nguyên mới" đến thăm và làm việc với Công an TP Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì buổi tiếp đoàn khảo sát.

Dự chương trình làm việc có Thiếu tướng Phạm Quang Tuyến - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an; Đại tá Mai Xuân Thảo - Phó Chánh văn phòng Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Thế Hải - Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử - Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; cùng đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an.

Thiếu tướng Hoàng Công Bẩy - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an phát biểu tại chương trình làm việc.

Về phía Công an Hà Nội có đại diện lãnh đạo chỉ huy các phòng chức năng.

Trước khi khai mạc chương trình, Thiếu tướng Hoàng Công Bẩy đã quán triệt mục đích, nội dung, phương pháp làm việc của đoàn khảo sát.

Phát biểu tại chương trình làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh: trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao về xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng Đề án phát triển văn hóa Công an nhân dân trong kỷ nguyên mới là chủ trương rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với công tác xây dựng lực lượng trong thời gian tới. Đây không chỉ là việc xây dựng một chương trình hành động về văn hóa, mà còn là quá trình xác lập những giá trị bền vững để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hôm nay và các thế hệ mai sau tiếp tục gìn giữ, kế thừa và phát huy.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại chương trình làm việc

Đồng chí Phó Giám đốc khẳng định: Là lực lượng Công an trên địa bàn Thủ đô - trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước - việc xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng người cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố đặc biệt quan tâm.

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đồng thời, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội luôn xác định xây dựng văn hóa Công an nhân dân không chỉ là thước đo, chuẩn mực mà còn là "lá chắn thép - lá chắn văn hóa" cho cán bộ chiến sĩ Công an thành phố trước những tác động đa chiều của nền kinh tế thị trường, trước sự phát triển của không gian số...

“Trong thời gian qua, Công an thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của lực lượng, gắn công tác văn hóa với thực hiện nhiệm vụ chính trị và yêu cầu xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Chính vì vậy, Công an thành phố Hà Nội xác định đây là dịp rất quan trọng để được báo cáo với Đoàn khảo sát những kết quả đã đạt được, đồng thời trao đổi một cách thẳng thắn về những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, cũng như đề xuất những nội dung xuất phát từ yêu cầu công tác của Công an Thủ đô, góp phần phục vụ Ban Chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện Đề án bảo đảm sát thực tiễn, có tính khả thi và hiệu quả cao”, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nêu rõ.

Đồng chí Phó Giám đốc cũng mong muốn qua đợt khảo sát này, Đoàn khảo sát chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế, đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của Công an Hà Nội trong công tác xây dựng văn hóa trong Công an nhân dân.

Tại chương trình, Đại tá Trần Văn Hóa - Trưởng phòng Công tác chính trị CATP Hà Nội đã báo cáo kết quả công tác văn hóa, văn nghệ của CATP trong giai đoạn 2021-2026 phục vụ xây dựng Đề án phát triển văn hóa CAND trong kỷ nguyên mới.

Đại tá Trần Văn Hóa - Trưởng phòng Công tác chính trị báo cáo tại chương trình làm việc

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, các đơn vị đã tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ các vấn đề liên quan đến thực trạng xây dựng và phát triển văn hóa Công an nhân dân tại đơn vị.

Đại tá Mai Xuân Thảo, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đánh giá cao báo cáo của Công an Hà Nội; đồng thời khẳng định Công an Hà Nội rất có tiềm năng phát triển văn hóa, luôn đi đầu, gương mẫu trong thực hiện phong trào văn hóa văn nghệ. Đồng chí Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đề nghị Công an Hà Nội thời gian tới đề xuất những hoạt động mang dấu ấn Công an Hà Nội.

Đại tá Mai Xuân Thảo, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại chương trình

Thiếu tướng Phạm Quang Tuyến - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an phát biểu tại chương trình

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Cục trưởng Cục Truyền thông, Bộ Công an phát biểu tại chương trình

Đồng quan điểm, Thiếu tướng Phạm Quang Tuyến - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an cũng khẳng định Công an Thủ đô là một đơn vị tổ chức nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật nhất Bộ Công an. Vì vậy đồng chí mong muốn Công an TP chia sẻ kinh nghiệm và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Phát biểu tại chương trình làm việc, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND cũng gợi mở Công an thành phố có thể đề xuất các giải pháp cụ thể để phát triển văn hóa trong đơn vị.

Được sự phân công của lãnh đạo CATP Hà Nội, Trung tá Bạch Phương Chi - Đội trưởng Đội Văn hóa văn nghệ thể thao- Phòng Công tác chính trị, đã trình bày báo cáo kết quả chuyển đổi số tại Bảo tàng Công an Hà Nội, Thư viện Công an Hà Nội; đồng thời nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình phát triển văn hóa văn nghệ của Công an Thủ đô.

Trung tá Bạch Phương Chi - Đội trưởng Đội Văn hoá văn nghệ thể thao, Phòng Công tác chính trị, Công an TP Hà Nội báo cáo tại chương trình

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Hoàng Công Bẩy đề nghị Phòng Công tác Chính trị, Công an Hà Nội trên cơ sở các ý kiến trao đổi, sau chương trình làm việc hôm nay sẽ xây dựng báo cáo rõ nét, có lộ trình của Công an Thủ đô về phát triển văn hóa Công an nhân dân trong kỷ nguyên mới. Đồng chí Phó Cục trưởng cũng đề nghị Công an Hà Nội liên kết với các hội văn học nghệ thuật để có những chuyên gia tư vấn, đẩy mạnh số hóa Bảo tàng và Thư viện Công an thành phố, phát triển công nghiệp văn hóa, nâng cấp toàn diện đoàn Nhạc lễ.

Trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Hoàng Công Bẩy, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu Phòng Công tác chính trị trên cơ sở các ý kiến góp ý của các đại biểu sớm xây dựng báo cáo cụ thể của Công an Thủ đô về phát triển văn hóa Công an nhân dân trong kỷ nguyên mới.

Các đai biểu chụp ảnh lưu niệm

Ngay sau buổi làm việc, Đoàn khảo sát đã tham quan và dâng hương tại Bảo tàng Công an thành phố Hà Nội.